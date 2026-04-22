Türkiye-Almanya Dostluk Grubu Berlin'de Toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye-Almanya Dostluk Grubu Berlin'de Toplandı

22.04.2026 00:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk sivil toplum temsilcileri, Türkiye-Almanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu ile bir araya geldi.

Türkiye- Almanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, Berlin'de faaliyetlerini sürdüren Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Berlin Büyükelçiliği'ndeki buluşmaya, Türkiye-Almanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, HDP Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Satuk Buğra Kavuncu ve çok sayıda davetli katıldı.

Zafer Sırakaya, burada yaptığı konuşmada, Almanya ve Türkiye parlamentoları arasındaki diyaloğun güçlendirilmesinin önemine dikkati çekerek, farklı siyasi partilerden temsilcilerle gerçekleştirilecek görüşmelerin hem Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilere hem de iki ülke halkları arasındaki bağlara olumlu katkı sağlamasını temenni ettiklerini ifade etti.

1961 yılında Almanya ile Türkiye arasında imzalanan iş gücü anlaşmasına atıfta bulunan Sırakaya, Almanya'da yaşayan Türk toplumunun ülkenin kalkınmasında önemli rol oynadığını vurguladı.

Türk toplumunun yalnızca ekonomik alanda değil sanat, bilim, spor ve siyaset gibi birçok alanda da güçlü bir varlık gösterdiğini belirten Sırakaya, bunları "bir başarı hikayesi" olarak nitelendirdi.

Sırakaya, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının yaşadıkları ülkenin diline hakim, entegre bireyler olmalarının yanı sıra Türkçeyi de korumalarının önemine işaret ederek, bu yaklaşımın kültürel değerlerin yaşatılması açısından kritik olduğunu söyledi.

Küresel gelişmelere de değinen Sırakaya, Gazze başta olmak üzere dünyada artan çatışmalara dikkati çekerek Türkiye'nin bu süreçte istikrarını korumaya çalıştığını belirtti.

Milletvekili Sırakaya, TBMM olarak Türkiye'yi "güvenli bir liman" olarak muhafaza etme gayreti içinde olduklarını kaydetti.

Sırakaya, milletvekilleri olarak yurt dışındaki vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirterek, onların talep ve beklentilerini hem Türkiye'de hem de bulundukları ülkelerin siyasetçilerine aktarmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Zafer Sırakaya, Milletvekili, Sivil Toplum, Diplomasi, AK Parti, Almanya, Türkiye, Güncel, Berlin, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'da askeri helikopter kazası! Bakanlıktan açıklama geldi
Fenerbahçe, 120+2'nci dakikada yıkıldı! Kupada ilk yarı finalist Konyaspor
"Trump, İran ile ateşkesi uzatıyorum" dedi, Tahran'dan "Tanımıyoruz" yanıtı geldi
İran ve ABD, Pakistan'a gitmiyor! Barış görüşmeleri iptal oldu
Gösteri öncesi seyirciyle tartışan Müjdat Gezen rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
Okul tehdidiyle iki öğrenci gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 01:45:39. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.