Türkiye Arıcılıkta İkinci, Çam Balında Birinci - Son Dakika
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Türkiye Arıcılıkta İkinci, Çam Balında Birinci

Tarım Bakanlığı, Türkiye'nin arıcılıktaki konumunu vurguladı; çam balı üretiminde dünya birincisi.

18.11.2024 14:16
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Tarım ve Orman Bakanlığı Kanatlı ve Arıcılık Daire Başkanı İslam Köse, Türkiye'nin arıcılık ve bal üretimi anlamında dünyada ikinci, çam balı üretiminde ise birinci sırada olduğunu söyledi.

Köse, Kastamonu Üniversitesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü ve Kastamonu Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından Merkez Kütüphane Sezai Karakoç Salonu'nda düzenlenen "Arı Sağlığı, Arı Ürünleri ve Koloni Yönetimi" panelinin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bal üretiminde önemli bir yerde olduğuna işaret etti.

Ülkedeki bal üretimi hakkında bilgi veren Köse, "Ülkemiz arıcılık ve bal üretimi anlamında dünyada ikinci sırada. Dünya çam balı üretiminde de birinci sıradayız. Yüzde 90'larını biz üretiyoruz." diye konuştu.

Köse, sektöre verilen destekler hakkında ise şu bilgileri verdi:

"Arıcılık sektörü 2003 yılından beri desteklenmekte. Bu yıl, yani 2024 yılında arıcılarımıza 1,1 milyar lira gibi bir desteği vermeyi planlıyoruz. Gezginci arıcılara da mazot desteği adı altında ilave bir destek vermiş olacağız. Sözleşmeli üretimi yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Arıcılık yönetmeliğinde bu yıl birkaç değişiklik yaptık. Değişiklikten biri de arı konaklama noktalarıydı. Üreticilerimiz gittiği yerlerde sorunlar yaşayabilir. Bu konuda tedbir alıp 2024 yılı sonuna kadar tüm konaklama alanlarını sayısallaştıracağız. Sistem üzerinden belirleyip üreticilerimizin rahat şekilde uygun alanlarda konaklamalarını sağlayacağız."

Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük ise üniversite olarak arıcılara sürekli destek olmaya çalıştıklarına işaret ederek, "Kastamonu balının markalaşması noktasında ortak çalışmamız oldu. Kestane balının tescillenmesinde destek verdik. İlimizde önemli bir merkezi araştırma laboratuvarına sahibiz. Türkiye'de 50'den fazla ilden gönderilen bal numuneleri burada analiz ediliyor. Sizin ürettiğiniz balın kalitesini tescillemiş oluyor. Sektörel bazda katma değerli ürünlere yönelmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu da arıların insanoğlundan daha önce var olduğunu gösteren bilimsel çalışmaların bulunduğunu söyledi.

Arı popülasyonu hakkında bilgiler aktaran Tanrıkulu, şöyle devam etti:

"Koloni varlığında dünya genelinde şu anda 101 milyona ulaşıldı. Hindistan 12 milyonun üzerinde kovanla ilk sırada. İkinci sırada Çin, üçüncü sırada Türkiye gelmekte. Yani biz dünyada hem kovan varlığında hem de bal üretiminde adı geçen ilk üç ülkeden birisiyiz. Kovan varlığında üçüncü sıradayız ama bal üreten ülkeler arasında Çin birinci, biz ikinci sıradayız. İran üçüncü, Hindistan dördüncü sırada."

Kastamonu'da yıllık 375 ton bal üretildiğini dile getiren Tanrıkulu, kentin bal üretiminde daha üst sıralarda yer alması gerektiğini vurguladı.

Arıcıların sorunlarının başında hırsızlığın geldiğini kaydeden Tanrıkulu, "Dünya genelinde arılarla ilgili en büyük riskin hırsız olduğu tespiti yapılmış. Hırsızlık ve kovan çalma olayı dünyadaki arıcıların büyük çoğunluğunun en büyük yaşadığı sıkıntıymış." dedi.

Programa, Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Kastamonu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cem Başar, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabri Ünal, kurum müdürleri, akademisyenler ve arı üreticileri katıldı.

Gün boyu sürecek panelde 3 oturum gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye Arıcılıkta İkinci, Çam Balında Birinci - Son Dakika

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