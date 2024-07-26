Türkiye, ASEAN'ın Diyalog Ortağı Olmayı Hedefliyor - Son Dakika
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Türkiye, ASEAN'ın Diyalog Ortağı Olmayı Hedefliyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Laos'ta düzenlenen Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Altıncı Üçlü Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin hedefinin ASEAN'ın Diyalog Ortağı olmak olduğunu belirtti. Fidan, uluslararası düzende yaşanan şoklar ve bozulmaların arttığına dikkat çekerek, barış ve kalkınma için işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal etmeye devam ettiğini ve bölgedeki gerilimin tırmanmasının olasılığını vurguladı. Türkiye'nin Asya-Pasifik bölgesindeki rolünün farkında olduklarını belirten Fidan, ASEAN ile daha kapsayıcı bir diyalog ve işbirliği hedeflediklerini ifade etti.

26.07.2024 16:03
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ASEAN 57. Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Laos'ta düzenlenen Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Altıncı Üçlü Toplantısı'nda "Türkiye'nin hedefi ASEAN'ın Diyalog Ortağı olmaktır." dedi.

Laos'un başkenti Viyentiyan'da düzenlenen ASEAN 57. Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında düzenlenen Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Altıncı Üçlü Toplantısı'nda bir konuşma yapan Fidan, uluslararası düzende sistematik şoklar ve bozulmalarla karşı karşıya olunduğunu belirterek, "Büyük güçler arasındaki rekabet yoğunlaştıkça, karmaşık jeopolitik denklemler ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

" Ukrayna'daki savaşın yankılanan etkileri, mesafenin bizi artçı şoklardan korumadığını gösteriyor" diyen Fidan, barış ve kalkınma için işbirliğini görüşmek üzere toplanılırken, Filistinlilerin büyük bir trajedi yaşamak zorunda bırakıldığına dikkati çekti.

İsrail'in zulümleriyle uluslararası hukuku ihlal etmeye, insanlık vicdanını rencide etmeye, barış ve istikrara zarar vermeye devam ettiğini hatırlatan Fidan, coğrafi gerilimin tırmanmasının hala bir olasılık olduğunu vurgulayarak, "İsrail'in, BM Güvenlik Konseyi kararları ve Uluslararası Adalet Divanının ön tedbirleri de dahil olmak üzere uluslararası hukuka açıkça meydan okuması, mevcut uluslararası düzenin eksikliklerini ortaya koymaktadır." diye konuştu.

?"Türkiye'nin hedefi ASEAN'ın Diyalog Ortağı olmaktır"

Artan enerji maliyetleri, yükselen enflasyon ve dünya genelinde yaklaşmakta olan gıda krizinin daha şeffaf, adil ve kapsayıcı bir uluslararası işbirliğini gerektirdiğini dile getiren Bakan Fidan, Asya-Pasifik bölgesinin kendine has jeopolitik ve jeo-ekonomik sınamaları bulunduğunu belirterek, "Bu karmaşık zeminde Türkiye bölgesel sahiplenmeyi teşvik etmekte ve etkin çok taraflılığı desteklemektedir. Çünkü barış ve kalkınma, karşılıklı olarak birbirini güçlendiren süreçlerdir." dedi.

Türkiye'nin uluslararası ortaklarıyla siyasi diyalog ve kalkınma odaklı bölgesel işbirliğini kapsayan ikili bir politika gündemi geliştirdiğine dikkati çeken Fidan, "ASEAN bu uluslararası ortaklardan biridir." değerlendirmesinde bulundu.

Fidan, Türkiye'nin, ASEAN'ın Asya-Pasifik ve Hint Okyanusu bölgelerindeki merkezi rolünün farkında olduğuna işaret ederek, "Hem geleneksel hem de yeni işbirliği alanlarında mevcut potansiyelimizi tam anlamıyla kullanmak istiyoruz. İşbirliğimizi çeşitlendirmenin ve kapsamını proje uygulamalarının ötesine taşımanın tam zamanıdır." ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, "Tekrar ifade etmem gerekirse, Türkiye'nin hedefi ASEAN'ın Diyalog Ortağı olmaktır. Bu, ASEAN ile daha kapsayıcı ve yapılandırılmış bir diyalog ve işbirliğine sahip olmamızı sağlayacaktır." dedi.

Kaynak: AA

Hakan Fidan, Türkiye, İsrail, Laos, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye, ASEAN'ın Diyalog Ortağı Olmayı Hedefliyor - Son Dakika

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