Türkiye, Avrupa Sismoloji Komisyonu\'na Ev Sahipliği Yapıyor

Türkiye'nin ev sahipliğinde 6-11 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek "Avrupa'nın en büyük deprem konulu etkinliği" olarak nitelendirilen Avrupa Sismoloji Komisyonu (ESC) 40. Genel Kurulu öncesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Avrupa'nın farklı ülkelerinde iki yılda bir gerçekleştirilen buluşma, 2024'te Yunanistan'ın Korfu Adası'nda yapılan oylama sonucu bu yıl Türkiye'de gerçekleştirilecek.

ESC 40. Genel Kurulu'nun kayıt işlemleri 6 Eylül'de yapılacak ve program 7-11 Eylül tarihleri arasında İstanbul'daki bir otelde düzenlenecek.

Deprem bilimleri alanında dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanlarını ve uzmanları İstanbul'da bir araya getirecek olan organizasyona, 60'tan fazla ülkeden 1200'ün üzerinde kişinin katılması bekleniyor.

Program, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği (TDMD) organizatörlüğünde yürütülecek.

"Avrupa'nın en büyük sismoloji ve deprem konulu etkinliği"

AFAD Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan AFAD Deprem Dairesi Başkanı Aykut Akgün, Avrupa'nın en büyük sismoloji ve deprem konulu etkinliğine Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını anımsattı.

Akgün, "Bu etkinlik başta Avrupa olmak üzere dünyanın dört bir yanından sismoloji ve deprem araştırmaları konularındaki en son gelişmeleri paylaşmak için uzmanları ve araştırmacıları bir araya getiriyor." diye konuştu.

Avrupa Sismoloji Komisyonunun temel misyonuna değinen Akgün, yapının sismoloji ve deprem alanındaki AR-GE çalışmalarını teşvik etmeyi, bilimsel işbirliklerini geliştirmeyi ve genç bilim insanlarını yetiştirmeyi amaçladığını söyledi.

Akgün, komisyonun 34. Genel Kurulu'nun 2014 yılında yine İstanbul'da yapıldığını hatırlatarak, 12 yıl aradan sonra organizasyona yeniden ev sahipliği yapmanın büyük bir değer taşıdığını vurguladı.

"Temel hedef toplumu afetlere karşı dirençli kılmak"

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Askan Gündoğan ise yaklaşık 80 yıldır düzenlenen genel kurula ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Türkiye'nin aktif fay hatları ve yüksek sismik tehlike nedeniyle deprem araştırmaları konusunda hayati bir yerde durduğuna işaret eden Gündoğan, temel hedeflerinin depremleri sadece anlamak değil, üretilen bilimsel verilerle toplumu afetlere karşı çok daha güvenli ve dirençli kılmak olduğunu vurguladı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Gülüm Tanırcan da 150 yılı aşan köklü araştırma geleneğine sahip Kandilli'nin uluslararası düzeydeki bilimsel çalışmalara ev sahipliği yapacağını ifade etti.

Türkiye'nin sismoloji ve deprem mühendisliğinde güçlü bir kapasiteye sahip olduğunu aktaran Tanırcan, organizasyonun dünya çapındaki deneyimli uzmanlarla küresel işbirliklerini ve yeni ortak projeleri başlatacak bir zemin oluşturacağını dile getirdi.

Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kerem Koçkar ise zirvenin dünyanın dört bir yanından bilim insanı, mühendis, karar verici ve sektör temsilcisini bir araya getireceğini belirtti.

Genel kurulun İstanbul'da toplanmasının önemine işaret eden Koçkar, Türkiye'de yürütülen deprem çalışmalarının uluslararası alandaki görünürlüğünü en üst düzeye çıkaracağını ifade etti.