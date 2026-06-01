Türkiye-Azerbaycan Enerji İşbirliği Öne Çıkıyor

01.06.2026 14:45
Bakan Bayraktar, Türkiye ve Azerbaycan'ın enerji alanındaki ortak projelerin Avrupa'ya katkısını vurguladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ve Azerbaycan'ın enerji alanında örnek işbirliği yaptığını belirterek, "Türkiye, Azerbaycan ile birlikte hem kendi arz güvenliğine hem de Avrupa'nın arz güvenliğine önemli katkı sunuyor." dedi.

Bayraktar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 31. Bakü Enerji Forumu'nda yaptığı konuşmada, son yıllarda dünyanın salgın, tedarik zinciri aksaklıkları, yüksek enerji ve emtia fiyatları, yaptırımlar, ticaret savaşları ve bölgesel çatışmalar gibi çok sayıda krizle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Mevcut tablonun "yeni normal" olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Bayraktar, "Krizler ve belirsizlikler çağında yaşıyoruz. Kendimizi bu yeni normale ve bu gelişmelere hazırlamamız gerekiyor." diye konuştu.

Bu süreçte enerji güvenliğinin sağlanabilmesi için iki temel unsurun öne çıktığını belirten Bayraktar, "Bu durumu yönetebilmek için iki şeye ihtiyacımız var, çeşitlendirme ve bağlantısallık. Çeşitlendirme ve daha fazla enterkoneksiyon el ele gitmelidir." ifadelerini kullandı.

Mevcut enerji altyapısının daha etkin kullanılmasının önemine işaret eden Bayraktar, Trans Anadolu Boru Hattı'nın (TANAP) halen önemli ölçüde kullanılmayan kapasiteye sahip olduğunu dile getirdi.

Bayraktar, sınırlı yatırımlarla mevcut hatların kapasitesinin artırılabileceğinin altını çizerek, Kerkük'ten Basra'ya uzanacak ilave bağlantılarla Irak-Türkiye Boru Hattı'nın tam kapasiteyle kullanılabileceğini belirtti.

Yeni altyapı ve enterkoneksiyon projelerinin de enerji güvenliği açısından kritik öneme sahip olduğunu dile getiren Bayraktar, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye ve Bulgaristan arasında planlanan elektrik enterkoneksiyon projesine dikkati çekti.

Söz konusu projenin gelecekte Orta Asya'ya kadar uzanabileceğini ifade eden Bayraktar, bunun bölgesel ölçekte elektrik ticaretini ve enerji güvenliğini güçlendireceğini söyledi.

Bakan Bayraktar, enerji alanındaki projelerin hayata geçirilmesi için siyasi kararlılığın önemine vurgu yaparak, "İhtiyacımız olan tek şey güçlü siyasi irade, kararlılık ve güçlü liderliktir." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye ve Azerbaycan hakikaten örnek işbirliği yapıyor"

Bayraktar, programın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dünyada yaşanan gelişmelerin enerji güvenliğini daha da ön plana çıkardığını söyledi.

Dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğine değinen Bayraktar, "Özellikle enerji dünyası bundan çok ciddi etkilenmiş durumda. Bölgemizde yaşanan savaşlar, Ukrayna-Rusya Savaşı ve şimdi İran'da yaşanan hadiseler özellikle enerjiyi ve enerji güvenliğini çok daha ön plana çıkarmış durumda." dedi.

Bayraktar, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki enerji işbirliğine işaret ederek, "Boru hatları gibi projelerle Türkiye ve Azerbaycan hakikaten örnek işbirliği yapıyor. Enerjide uzun dönemli işbirliklerinin temelinde üretici, taşıyıcı ve tüketici ülkelerin dengeli bir şekilde bu süreci paylaşması yatıyor. Türkiye, Azerbaycan ile birlikte hem kendi arz güvenliğine hem de Avrupa'nın arz güvenliğine önemli katkı sunuyor." diye konuştu.

Forum kapsamında yeni projelerin de ele alındığını aktaran Bayraktar, Türkmenistan gazının Türkiye'ye ulaştırılmasına yönelik imza töreninin önemli olduğunu belirtti.

Türkiye'nin bir yandan arz güvenliğini sağlamaya yönelik anlaşmalar yaptığını, diğer yandan da komşu ülkelerle enerji bağlantılarını güçlendirmeye çalıştığını ifade eden Bayraktar, "Avrupa'yla bağlantımızı güçlendirip hem doğal gazda hem elektrikte bunu artırmaya çalışıyoruz." dedi.

Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye ve Bulgaristan arasında planlanan elektrik bağlantı projesine de değinen Bayraktar, "Ben ona TANAP'ın elektrik versiyonu diyorum. TANAP projesi gibi gazı değil, buradaki elektrik kaynaklarını, Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya götürme projesini önümüzdeki haftalarda ve aylarda daha yoğun şekilde duyacaksınız." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, "Türkmen gazının artık Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye ve Avrupa'ya gitmesinin zamanının geldiği noktasında ifadeler oldu. Bütün mevkidaşlarımız bu konulara son derece ilgili. Belki zamanlama olarak da artık herkesin 'evet' diyeceği bir zamandayız." değerlendirmesinde bulundu.

Enerji arz güvenliği ve enerji kaynaklarına erişimin kritik önem taşıdığı bir dönemden geçildiğini vurgulayan Bayraktar, "Türkiye bu konuda hazır. Bugüne kadar yaptığımız projeler ve sunduğumuz katkılarla bunu ortaya koyduk. Geçtiğimiz yıldan bu yana Nahçıvan Boru Hattı'nı devreye aldık, Suriye'ye doğal gaz vermeye başladık. Bunlar bunun küçük örnekleri. İnşallah bunu artırarak devam etmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

