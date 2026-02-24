Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Toplantısı

(ANKARA) - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan Parlamentoları Dışişleri Komisyonları Üçlü Toplantısı kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile gerçekleştirilen görüşmede, üç ülke arasındaki stratejik ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve bağlantısallık alanındaki iş birliğinin geliştirilmesini ele aldıklarını bildirdi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"TBMM Dışişleri Komisyonu olarak, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Parlamentoları Dışişleri Komisyonları Onuncu Üçlü Toplantısı çerçevesinde Gürcistan Dışişleri Komisyonu Başkanı ve heyetiyle birlikte, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Ceyhun Bayramov ile kapsamlı ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik."

Görüşmede, üç ülke arasındaki stratejik ilişkilerin mevcut durumu ile Güney Kafkasya'daki ve yakın bölgemizdeki gelişmeleri ele alarak bağlantısallık konuları başta olmak üzere karşılıklı iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunduk. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki güçlü bölgesel ortaklığı bir kez daha teyit ettik. Sayın Bakan'a nazik ev sahipliği ve verimli görüşmemiz için teşekkür ederiz."