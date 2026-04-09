Türkiye, Azerbaycan ve KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Toplantısında Bölgesel İş Birliği ve Barış Vurgusu

09.04.2026 19:49
Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sorunlar çözüldükten sonra Türkiye'nin sınırlarını açacağını belirtti. Bakü'de düzenlenen toplantıda, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na üyeliği ve bölgesel istikrar konuları ele alındı.

Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) parlamentolar arası dostluk grubu üyelerinin 3. toplantısı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirildi. Toplantıda, ülkeler arasındaki kardeşlik ilişkilerinin güçlendirilmesi ve ortak çalışmaların artırılması vurgulandı.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC'nin Türk dünyası için Doğu Akdeniz'de bir kapı ve barış unsuru olduğunu belirterek, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na tam üyeliğinin önemini vurguladı. Ayrıca, Kıbrıs meselesinin çözümünün adada iki devletin egemen eşitliğinin tanınmasından geçtiğini ifade etti ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in desteğini takdir etti.

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım ise Orta Doğu'daki gerilimlerin geniş bir bölgeyi etkilediğini belirterek, enerji güvenliği ve bölgesel istikrarın önemine dikkat çekti. Türkiye'nin KKTC'nin haklarını savunmaya devam edeceğini vurgulayan Ayrım, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış müzakerelerini yakından takip ettiklerini söyledi. Ayrım, 'Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki sorunlar tamamen ortadan kalktıktan sonra inşallah Türkiye sınırlarını açacaktır' dedi ve kalıcı barışın ancak bu şekilde sağlanabileceğini ifade etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Şamil Ayrım, Ermenistan, Azerbaycan, Orta Doğu, Politika, Türkiye, Güncel, Bakü, Son Dakika

Advertisement
