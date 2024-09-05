Türkiye, Bangladeş'teki Sel Afetinden Etkilenenlere 53 Bin 700 Paket Yardım Gönderdi - Son Dakika
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Türkiye, Bangladeş'teki Sel Afetinden Etkilenenlere 53 Bin 700 Paket Yardım Gönderdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin Bangladeş'teki sel felaketinden etkilenenlere 53 bin 700 paket insani yardım malzemesi ulaştırdığını açıkladı. Afet sonrası bölgede AFAD, Kızılay ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yardım çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 6 milyon insanı etkileyen sel sonrası, 51 bin 450 öğün sıcak yemek dağıtımı yapıldı.

05.09.2024 17:46
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bangladeş'teki sel afetinden etkilenenlere Türkiye'nin, gıda, hijyen kolisi, ilaç ve barınma malzemelerinden oluşan 53 bin 700 paket insani yardım malzemesi ulaştırdığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin merhamet ve şefkat elini dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya, Türk milletinin yardım elini dost ve kardeş Bangladeş halkına uzatmaya devam ettiklerini belirtti.

Yaklaşık 6 milyon insanı doğrudan etkileyen sel afetinin ardından, selin etkili olduğu bölgelerde AFAD, Kızılay, UMKE ve sivil toplum kuruluşlarınca insani yardım çalışmalarının aralıksız devam ettiğini aktaran Yerlikaya, "Şimdiye kadar, gıda, hijyen kolisi, ilaç ve barınma malzemelerinden oluşan 53 bin 700 paket insani yardım malzemesi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı, sivil toplum kuruluşlarımız tarafından 51 bin 450 öğün sıcak yemek dağıtımı yapıldı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye, Bangladeş'teki Sel Afetinden Etkilenenlere 53 Bin 700 Paket Yardım Gönderdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye, Bangladeş'teki Sel Afetinden Etkilenenlere 53 Bin 700 Paket Yardım Gönderdi - Son Dakika
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