Türkiye Basın Federasyonu kuruldu

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ANADOLU Yayıncılar Federasyonu, İçişleri Bakanlığı'nın onayı ile 'Türkiye' ismini alarak, Türkiye Basın Federasyonu oldu.

Anadolu Yayıncılar Federasyonu, 2014 yılında Anadolu Yayıncılar Derneği olarak yayıncılık alanında faaliyete başladı. 2023'ten beri Anadolu Yayıncılar Federasyonu ismi ile yola devam eden kurum, Türkiye Basın Federasyonu oldu. Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan, "Federasyonumuzun kuruluş sürecinde ülkemizin isminin federasyonumuza verilmesine izin veren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, İletişim Başkanımız Fahrettin Altun ve İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye Basın Federasyonu olarak demokrasi, insan hakları ve basın özgürlüğü alanlarında önemli çalışmalar gerçekleştireceğiz. Özellikle basın mensuplarının özlük haklarını güçlendirmek ve medya sektörünün daha özgür ve adil bir yapıya kavuşmasını sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu çalışmaları yürütürken 3 kırmızı çizgimiz olacak; ezan, bayrak ve Cumhuriyet'in değerleri. Bizler, ülkemize ve milletimize hizmet etmek isteyen bir sivil toplum kuruluşu olarak, basın sektörünü daha güçlü ve bağımsız hale getirmek için var gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullandı.