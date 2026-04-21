Türkiye Basın Federasyonu'ndan Özgür Özel'e Tepki

21.04.2026 11:05
CHP lideri Özgür Özel'in medyaya yönelik tehditkar dilini kınayan federasyon, özür bekliyor.

Türkiye Basın Federasyonu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, bazı medya kuruluşlarına yönelik ifadelerine ilişkin, "Sayın Özgür Özel'in kullandığı bu dili gözden geçirmesini, tehditkar söylemlerden vazgeçmesini ve hedef alınan medya mensuplarından kamuoyu önünde özür dilemesini bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in dün akşam Ataşehir mitinginde medya mensuplarına yönelik kullandığı tehditkar dili kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Gazetecilik mesleğinin, kamu yararını gözeterek, haber kaynaklarına dayanarak bilgi edinme, doğrulama ve kamuoyuyla paylaşma sorumluluğunu içerdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gazeteci, haberi keyfi şekilde üretmez, farklı kaynaklardan teyit ederek, mesleki etik ve vicdani süzgecinden geçirerek yayımlar. Bu çerçevede, söz konusu mitingde A Haber ve TGRT başta olmak üzere bazı medya kuruluşlarının hedef alınması ve 'hesap sorulacağı' yönünde ifadeler kullanılması, kamuoyunda 'devri sabık' yaratacaklar endişesini doğrulamaktadır. Bir yandan medya özgürlüğünü savunduğunu ifade ederken, diğer yandan gazetecileri hedef göstermek ne demokratik değerlerle ne de sağduyulu bir siyasi anlayışla bağdaşmaktadır."

Açıklamada, basın özgürlüğünün demokratik toplumların temel taşlarından biri olduğu vurgulanarak, "Medya mensuplarına yönelik her türlü baskı, tehdit ve hedef gösterme girişimi kabul edilemez. Bu nedenle, Sayın Özgür Özel'in kullandığı bu dili gözden geçirmesini, tehditkar söylemlerden vazgeçmesini ve hedef alınan medya mensuplarından kamuoyu önünde özür dilemesini bekliyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

Kaynak: AA

Advertisement
