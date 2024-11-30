Türkiye-Belçika Anlaşması’nın 60. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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Türkiye-Belçika Anlaşması’nın 60. Yılı Kutlandı

Türkiye-Belçika Anlaşması’nın 60. Yılı Kutlandı

Brüksel'de Türkiye-Belçika İş Gücü Anlaşması'nın 60. yılı etkinliği düzenlendi.

30.11.2024 03:46
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Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türkiye-Belçika İş Gücü Anlaşması'nın 60. yılını kutlama etkinliği düzenlendi.

Belçika'da Türkçe yayın yapan SkyLive Radyo tarafından Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle Türkiye-Belçika İş Gücü Anlaşması'nın 60. yılı kutlandı.

Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim yaptığı konuşmada Türklerin Belçika'ya göçünün 50. yılının anıldığı dönemde de Brüksel'de görevli olduğunu hatırlatarak, "Şimdi Başkonsolos olarak 60. yılda da Belçika'da bulunuyorum. Nice on yıllara, 60 yıllara." ifadelerini kullandı.

Sevim, etkinlikte Brüksel'in tarihi meydanında Belçika mutfağından lezzetler sunan ödüllü restoran Ommegang'ın yöneticisi Cemil Soysal'a plaket takdim etti.

Soysal, "Yeni yollar çizmiş olsak da kökenlerimi hiçbir zaman unutmadık. Başarımı bugün kökenlerimden aldığım cesaret ve Belçika'nın bana sunmuş olduğu imkanlara borçluyum. Genç nesillere de seslenmek istiyorum. Kökenlerinizle gurur duyun ve hayallerinizin peşinden gidin." diye konuştu.

Başkonsolos Sevim tarafından plaket verilen ilk nesil Türklerden saz üstadı İsmail Erdoğdu da Türk toplumu arasında ünlenmiş "Şarbonaz" isimli eserini seslendirdi.

Etkinliğe Saint-Josse Belediyesi Başkanı Emir Kır'ın yanı sıra Belçika Türk toplumundan temsilciler katıldı.

Yerel müzisyenlerden Burak Arslan, Erdoğan Süer, Anatolian Harmony Ensemble grubu Türkçe eserler seslendirdi, Artvin yöresine ait folklor gösterisi sergilendi.

Kaynak: AA

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