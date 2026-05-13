Türkiye-Belçika Sağlık İşbirliği Görüşmesi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valon Bölge Hükümeti Başbakan Yardımcısı Pierre-Yves Jeholet ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Memişoğlu, Belçika Kraliçesi Mathilde başkanlığındaki heyetin Türkiye'ye yaptığı "Ekonomik Misyon" ziyareti kapsamında Valon Bölge Hükümeti Başbakan Yardımcısı Pierre-Yves Jeholet ile görüştü.

Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde heyetlerin de katıldığı görüşmede, Türkiye ve Belçika arasında sağlık alanındaki ilişkiler ve işbirliği fırsatları değerlendirildi. Ayrıca yeni ortaklıkların kurulması ve mevcut işbirliğinin güçlendirilmesi konuları üzerinde duruldu.