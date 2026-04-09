61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Tanıtımı Yapıldı

İstanbul'da düzenlenen tanıtım toplantısına Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Hasan Yıldırım, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Veli Ozan Çakır, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu katıldı. Tur, 26 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde 8 gün, 8 etapta, 23 takım ve 27 farklı ülkeden 161 bisikletçiye ev sahipliği yapacak. Çeşme'de başlayacak yarış, bin 133,5 kilometre boyunca 5 şehir, 20'nin üzerinde ilçe ve 60'ın üzerinde yerleşimden geçerek Ankara'da sona erecek.

Hasan Yıldırım, turun ülkenin en önemli marka değerlerinden biri olduğunu belirterek, organizasyonun Türkiye'nin gücünü ve kültürel derinliğini dünyaya taşıdığını ifade etti. Veli Ozan Çakır, turun sporun birleştirici gücüne vurgu yaparken, Ünal Kılıçarslan organizasyonun kazasız geçmesini diledi. Emin Müftüoğlu ise turu UCI Dünya Turu seviyesine çıkarmak için çalıştıklarını açıkladı.

Tur, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerini kapsayan parkurda 16 sprint noktası ve 9 tırmanış kapısı bulunacak. Antalya-Feslikan etabı zirve finişiyle 'Kraliçe Etabı' olacak. Yarışta genel klasman lideri turkuaz, sprinterler yeşil, dağların kralı kırmızı ve Türkiye güzellikleri klasmanı lideri beyaz forma giyecek. Tur, 5 kıtada 13 dilde 190 ülke ve bölgede yayınlanarak 700 milyon haneye ulaşacak.