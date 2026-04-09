61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Tanıtımı Yapıldı

09.04.2026 15:11
İstanbul'da tanıtımı yapılan Türkiye Bisiklet Turu, 26 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde Çeşme'den başlayarak Ankara'da sona erecek. 23 takım ve 27 ülkeden 161 bisikletçinin katıldığı yarış, Türkiye'nin kültürel derinliğini ve sporun birleştirici gücünü dünyaya tanıtacak.

İstanbul'da düzenlenen tanıtım toplantısına Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Hasan Yıldırım, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Veli Ozan Çakır, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu katıldı. Tur, 26 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde 8 gün, 8 etapta, 23 takım ve 27 farklı ülkeden 161 bisikletçiye ev sahipliği yapacak. Çeşme'de başlayacak yarış, bin 133,5 kilometre boyunca 5 şehir, 20'nin üzerinde ilçe ve 60'ın üzerinde yerleşimden geçerek Ankara'da sona erecek.

Hasan Yıldırım, turun ülkenin en önemli marka değerlerinden biri olduğunu belirterek, organizasyonun Türkiye'nin gücünü ve kültürel derinliğini dünyaya taşıdığını ifade etti. Veli Ozan Çakır, turun sporun birleştirici gücüne vurgu yaparken, Ünal Kılıçarslan organizasyonun kazasız geçmesini diledi. Emin Müftüoğlu ise turu UCI Dünya Turu seviyesine çıkarmak için çalıştıklarını açıkladı.

Tur, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerini kapsayan parkurda 16 sprint noktası ve 9 tırmanış kapısı bulunacak. Antalya-Feslikan etabı zirve finişiyle 'Kraliçe Etabı' olacak. Yarışta genel klasman lideri turkuaz, sprinterler yeşil, dağların kralı kırmızı ve Türkiye güzellikleri klasmanı lideri beyaz forma giyecek. Tur, 5 kıtada 13 dilde 190 ülke ve bölgede yayınlanarak 700 milyon haneye ulaşacak.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

İsrailli Bakan’dan ateşkesin ilk gününde suikast tehdidi: Sırada o var İsrailli Bakan'dan ateşkesin ilk gününde suikast tehdidi: Sırada o var
Uyuşturucu soruşturmasında Melek Mosso hakkında verilen karara başsavcılıktan itiraz Uyuşturucu soruşturmasında Melek Mosso hakkında verilen karara başsavcılıktan itiraz
Alişan’dan gülümseten paylaşım: Evin kamerasına bakınca çocuklarını halay çekerken gördü Alişan'dan gülümseten paylaşım: Evin kamerasına bakınca çocuklarını halay çekerken gördü
Arbeloa’nın kaderi tek 90 dakikaya bağlı Arbeloa'nın kaderi tek 90 dakikaya bağlı
Burdur’da feci kaza: 7 ölü, 3 yaralı Burdur'da feci kaza: 7 ölü, 3 yaralı
24 yıllık özlem bitti 1. Lig’e yükselen ilk takım Batman Petrolspor 24 yıllık özlem bitti! 1. Lig'e yükselen ilk takım Batman Petrolspor

15:49
İran: Müzakere heyetimiz barış görüşmeleri için İslamabad’a gidecek
İran: Müzakere heyetimiz barış görüşmeleri için İslamabad'a gidecek
15:40
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı “Dikkatli olun“ diyerek uyardı
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı "Dikkatli olun" diyerek uyardı
15:23
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
14:53
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
14:16
“Kanuni Sultan Süleyman“ esprisi pahalıya patladı Komedyen Tuba Ulu gözaltında
"Kanuni Sultan Süleyman" esprisi pahalıya patladı! Komedyen Tuba Ulu gözaltında
13:47
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti’ye geçti Başkanvekili Şahin Biba oldu
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 15:58:54. #.0.4#
