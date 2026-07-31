Türkiye-Bulgaristan Sınırında Yeni Geçiş Düzenlemesi - Son Dakika
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Türkiye-Bulgaristan Sınırında Yeni Geçiş Düzenlemesi

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Kırklareli-Dereköy-Malko Tırnovo kapılarında hafif kargo araçları 3 Ağustos'tan itibaren geçiş yapacak.

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki üçüncü kara geçişi olan Kırklareli- Dereköy ile Malko Tırnovo gümrük kapılarında, 3 Ağustos Pazartesi gününden itibaren brüt ağırlığı 3,5 tona kadar olan hafif ticari kargo araçları giriş ve çıkış yapabilecek.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye-Bulgaristan Gümrük İdareleri Toplantısı'nın, Kapıkule'de gerçekleştirildiği ifade edildi.

Bulgaristan Ulusal Gümrük Ajansı ile Ticaret Bakanlığı arasında gerçekleştirilen ikili gümrük görüşmelerinde alınan karar doğrultusunda, Kırklareli Dereköy-Malko Tırnovo sınır kapılarının 3 Ağustos itibarıyla brüt ağırlığı 3,5 tona kadar olan hafif ticari kargo araçlarının geçişine açılacağı belirtilen açıklamada, bu araçlarla taşınan ticari yüklerin gümrük işlemlerinin yapılmasında da mutabık kalındığı bildirildi.

Açıklamada, Sofya Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinin söz konusu araçların geçişine ilişkin olarak Bulgaristan Ulusal Gümrük Ajansının resmi bildirimini ilettiği aktarılarak, şunlar kaydedildi.

"Söz konusu resmi bildirimde, sınır kapısından geçiş yapacak hafif ticari araçların gümrük işlemlerinin sorunsuz yürütülebilmesi için taşınan eşyanın gümrük idaresine transit rejimi altında sunulması ve gümrük mühürleriyle uygun şekilde emniyete alınmış olması, ayrıca araçların geçerli yük taşımacılığı lisansları ile gerekli uluslararası taşıma izinlerine sahip bulunması gerektiği belirtilmiştir. Yeni düzenlemeyle, haftalık 1500 giriş ve 1500 çıkış olmak üzere 3 bin ticari aracın Kırklareli Dereköy-Malko Tırnovo sınır kapılarını kullanacağı, böylece Kapıkule ve Hamzabeyli gümrük müdürlüklerindeki araç ve eşya trafiğinin rahatlayacağı öngörülmektedir. Uygulamayla, ihracat ve ithalat geçişlerinde rahatlama sağlanacaktır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye-Bulgaristan Sınırında Yeni Geçiş Düzenlemesi - Son Dakika

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