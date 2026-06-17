Türkiye-Burundi Ekonomik İşbirliği Güçleniyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye- Burundi Birinci Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı kapsamında iki ülke arasında imzalanan toplantı tutanağının, geniş bir yelpazede atılacak somut adımlar için yol gösterici bir belge niteliği taşıdığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Güler, Burundi Dışişleri, Bölgesel Entegrasyon ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Edouard Bizimana ile bakanlıkta bir araya geldi.

Güler, daha sonra KEK Toplantısı sonrası toplantı tutanağını imzaladı. İmza töreninde konuşan Güler, Burundi'yi, 2026'da Afrika Birliği Dönem Başkanlığını üstlenmesi vesilesiyle tebrik etti.

Bakan Güler, Türkiye-Burundi Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nın ikili ilişkileri ileriye taşınmasının yanı sıra Türkiye ile Afrika kıtası arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine de katkı sunacağını belirtti.

Burundi ile ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmeye büyük önem verdiklerine dikkati çeken Güler, şunları kaydetti:

"İlişkilerimizi derinleştirmeye yönelik güçlü iradeye sahip olmamız firmalarımızı da cesaretlendirmektedir. Sayın Eş Başkan ile ticaret, yatırım, tarım, enerji, eğitim, ulaştırma ve askeri işbirliği gibi stratejik alanlarda kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunduk. Bu kapsamda bir toplantı tutanağını da imzalayacağız. Bu tutanak ticaret, müteahhitlik, enerji ve madencilikten eğitime, sanayiye, bilim ve teknolojiden hayvancılık, ormancılık ve ulaştırmaya kadar geniş bir yelpazede atılacak somut adımlar için yol gösterici bir belge niteliği de taşımaktadır. Her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Bakan Güler, Birinci Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nın her iki ülke için hayırlı olmasını diledi, teknik heyetlere katkılarından dolayı teşekkür etti.