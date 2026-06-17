Türkiye-Burundi Ekonomik İşbirliği Güçleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye-Burundi Ekonomik İşbirliği Güçleniyor

17.06.2026 17:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Güler, Türkiye-Burundi KEK toplantısında imzalanan tutanağın iki ülke ilişkilerine katkı sunacağını belirtti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye- Burundi Birinci Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı kapsamında iki ülke arasında imzalanan toplantı tutanağının, geniş bir yelpazede atılacak somut adımlar için yol gösterici bir belge niteliği taşıdığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Güler, Burundi Dışişleri, Bölgesel Entegrasyon ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Edouard Bizimana ile bakanlıkta bir araya geldi.

Güler, daha sonra KEK Toplantısı sonrası toplantı tutanağını imzaladı. İmza töreninde konuşan Güler, Burundi'yi, 2026'da Afrika Birliği Dönem Başkanlığını üstlenmesi vesilesiyle tebrik etti.

Bakan Güler, Türkiye-Burundi Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nın ikili ilişkileri ileriye taşınmasının yanı sıra Türkiye ile Afrika kıtası arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine de katkı sunacağını belirtti.

Burundi ile ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmeye büyük önem verdiklerine dikkati çeken Güler, şunları kaydetti:

"İlişkilerimizi derinleştirmeye yönelik güçlü iradeye sahip olmamız firmalarımızı da cesaretlendirmektedir. Sayın Eş Başkan ile ticaret, yatırım, tarım, enerji, eğitim, ulaştırma ve askeri işbirliği gibi stratejik alanlarda kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunduk. Bu kapsamda bir toplantı tutanağını da imzalayacağız. Bu tutanak ticaret, müteahhitlik, enerji ve madencilikten eğitime, sanayiye, bilim ve teknolojiden hayvancılık, ormancılık ve ulaştırmaya kadar geniş bir yelpazede atılacak somut adımlar için yol gösterici bir belge niteliği de taşımaktadır. Her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Bakan Güler, Birinci Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nın her iki ülke için hayırlı olmasını diledi, teknik heyetlere katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Politika, Ekonomi, Burundi, Türkiye, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye-Burundi Ekonomik İşbirliği Güçleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı
Polonya’da silahlı saldırıya uğrayan Rus sanatçı hayatını kaybetti Polonya'da silahlı saldırıya uğrayan Rus sanatçı hayatını kaybetti
Eski eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren cani: Kardeşini öldürdüm, sıra sizde Eski eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren cani: Kardeşini öldürdüm, sıra sizde
Sakarya’da bungalovda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı Sakarya'da bungalovda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı
Nevşehir’de binanın 5. katındaki pencereden düşen çocuk öldü Nevşehir'de binanın 5. katındaki pencereden düşen çocuk öldü
Yurt dışına sevk edilmesi gereken araç ve motor parçaları bir depoda ele geçirildi Yurt dışına sevk edilmesi gereken araç ve motor parçaları bir depoda ele geçirildi

17:22
CHP’de İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında olduğu birçok il başkanı görevden alındı
CHP'de İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu birçok il başkanı görevden alındı
17:14
Galatasaray’a Can Uzun transferinde dev rakip
Galatasaray'a Can Uzun transferinde dev rakip
16:49
İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, CHP’den istifa etti
İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, CHP'den istifa etti
16:39
ABD mahkemesi, Halkbank davasını düşürdü
ABD mahkemesi, Halkbank davasını düşürdü
16:35
Türkan Şoray, ’Panter Emel’’in cenazesinde kahroldu
Türkan Şoray, 'Panter Emel''in cenazesinde kahroldu
16:23
İmamoğlu’ndan diploma iptali kararına Danıştay’a temyiz
İmamoğlu’ndan diploma iptali kararına Danıştay’a temyiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 17:43:52. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye-Burundi Ekonomik İşbirliği Güçleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.