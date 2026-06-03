Dünya Bize Emanet: Çevre Haftası Etkinlikleri Başladı - Son Dakika
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Dünya Bize Emanet: Çevre Haftası Etkinlikleri Başladı

03.06.2026 10:40
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde "5 Haziran Dünya Çevre Günü" ve "Türkiye Çevre Haftası" çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde "5 Haziran Dünya Çevre Günü" ve "Türkiye Çevre Haftası" çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu yıl etkinliklerin teması "Dünya Bize Emanet" olarak belirlendi.

Her yıl farklı bir tema altında kutlanan Türkiye Çevre Haftası'nda, çevrenin korunması, iklim değişikliğiyle mücadele, "Sıfır Atık" uygulamaları, geri dönüşüm ve geri kazanım faaliyetleri, sürdürülebilir tüketim ve kalkınma, yeşil dönüşüm ile biyolojik çeşitliliğin korunması konularında farkındalık oluşturuluyor.

Başta çocuklar ile gençler olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin çevre çalışmalarına aktif katılımını teşvik edecek etkinliklerin düzenlendiği hafta kapsamında, 7 Haziran'a kadar çevre bilincini artıracak programların yanı sıra Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği sürecine ilişkin bilgilendirme çalışmaları da yürütülecek.

Çevre Haftası, bu yıl Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapacak olması dolayısıyla??????? ayrı bir önem taşıyor.

"Sıfır Atık Forumu 5-7 Haziran'da"

Etkinlikler kapsamında, Türkiye'nin COP31 ev sahipliği ve başkanlığı sürecine ilişkin tanıtım çalışmaları yürütülerek, "Dünya Bize Emanet" teması ile gelecek nesillere daha temiz, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya bırakma sorumluluğuna dikkati çekilecek.

Düzenlenecek Sıfır Atık Forumu'na ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılması planlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da açılışına katılması beklenen "Antalya'ya Giden Yol: İklim Eylemi Olarak Sıfır Atık" temalı forum, 5-7 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dünya Bize Emanet: Çevre Haftası Etkinlikleri Başladı - Son Dakika

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