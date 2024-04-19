ÇEKİM TARİHİ: 18 Nisan 2024
1. Ekonomi forumundan çeşitli görüntüler
6. Türkiye-Çin Ekonomik Forumu, ikili ticari ilişkileri geliştirme ve işbirliğini daha fazla alanda genişletmenin yollarını arayan temsilcilerin katılımıyla İstanbul'da düzenlendi.
Okan Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Perşembe günü düzenlenen etkinliğe Çin'in Türkiye Büyükelçisi Liu Shaobin ile Çinli teknoloji şirketleri Huawei ve Xiaomi de dahil olmak üzere iki ülkeden iş dünyası temsilcileri katıldı.
Liu, forumda yaptığı konuşmada iki ülkenin ikili ekonomik ve ticari ilişkilerinin son yıllarda büyüme kaydettiğini ve dijital ekonomi, yeşil ekonomi ve yeni enerji alanlarında büyük potansiyel sergilediğini söyledi.
Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) Çin Çalışma Grubu Başkanı Korhan Kurdoğlu, Türkiye'nin başta turizm, enerji ve yeni teknoloji alanlarında işbirliğini derinleştirecek yatırımlar olmak üzere Çin'den daha fazla yatırım gelmesini memnuniyetle karşılayacağını belirtti.
Türk ve Çinli şirketlerin temsilcileri, bir günlük etkinlik kapsamında yeni ortaklıklar geliştirmek üzere ikili görüşmelerde bulundu.
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi ve Sichuan Hava Yolları Türkiye Direktörü Cheng Xiaobo, ikili etkileşimleri ve turizmi teşvik etmek üzere daha fazla sefer ve uçuş rotası sunmayı umduklarını kaydetti.
Türkiye ve Çin arasındaki ticari ve ekonomik işbirliği son yıllarda güçlü seyrediyor. 2022 yılında ikili ticaret hacmi 38,55 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Resmi rakamlara göre ikili mal ticareti geçtiğimiz yıl 43,40 milyar dolara yükseldi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)
Son Dakika › Güncel › Türkiye-Çin Ekonomik Forumu İstanbul'da düzenlendi - Son Dakika
Gümüşhacıköy Kaymakamı Baha Büyükkaymakcı, Gümüş İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek okullarda incelemelerde bulundu. Büyükkaymakcı, okul müdürü Yusuf Kılıç'tan ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı ve öğretmenleri başarılarından dolayı tebrik etti. Öğrencilerle de sohbet eden Büyükkaymakcı, kitaplara olan ilgisinin başarısının temelini oluşturduğunu belirtti ve öğrencilere okumayı ve merakı teşvik etti.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan tartışmanın ardından bir grup müşteri av tüfekleriyle mekana ve havaya ateş açtı. Polis, kimlikleri belirlenen 6 şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın aldığı duyumlar sonucu başlattığı inceleme sonucu ortaya çıktığı belirtilen gizli dinleme ve izleme cihazlarıyla ilgili soruşturma süreci başlatıldı. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü gizli kayıt cihazları yerleştirildiği iddialarına yönelik inceleme başlattı.
Mersin'de düzenlenecek olan Dünya Paratriatlon Kupası ve Avrupa Gençler Triatlon Kupası'nın ilk yarışları yarın yapılacak. Yenişehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğiyle organize edilen bu önemli etkinlikler, kentin renkli bir atmosfer kazanmasını sağlayacak. Organizasyona 29 ülkeden 140'ı yabancı olmak üzere toplam 380 sporcu katılacak.
Samsun Büyükşehir Belediyesi, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen depremler sonrasında bölgeye Mobil Mutfak Aracı gönderdi. Günde 5 bin kişiye sıcak yemek dağıtılacak.
Tokat'ta meydana gelen deprem sonrası yapılan incelemelerde, 500 ihbardan 50 yapı incelendi ve 5 yıkık, 15 ağır hasarlı yapı tespit edildi. Bakan Yardımcısı Tuzcuoğlu, hasarlı yapıların çoğunlukla 1999 öncesi yapılan binalar olduğunu belirtti ve ülkemizin deprem bölgesi olduğunu vurguladı. Kamu binalarında ise herhangi bir hasar görülmediği açıklandı.
Bilecik'in Osmaneli İlçesinde Kaymakam Yüksel, köy ve mahalle muhtarları ile tanışma ve istişare toplantısı düzenledi. Kaymakam Yüksel, muhtarlara yeni görevlerinde başarılar diledi ve vatandaşların sorunlarını aktarmalarını istedi. Yeni Belediye Başkanı Bekir Torun da muhtarların önemine vurgu yaparak iş birliği içinde çalışacaklarını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?