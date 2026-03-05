Türkiye COP31'e Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye COP31'e Ev Sahipliği Yapacak

05.03.2026 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, COP31 toplantısına ev sahipliği yaparak iklim diplomasisinde önemli bir rol üstlenecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Konferansı'nın 31'inci Oturumu (COP31) öncesinde, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol ile 12 Mart'ta İstanbul'da düzenleyeceği ortak basın toplantısında Türkiye'nin COP31 sürecine ilişkin önceliklerini açıklayacak.

AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından aldığı bilgiye göre Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadelede BM'nin en önemli organizasyonu olan COP'a ilk kez ev sahipliği ve başkanlık yapmaya hazırlanıyor.

Antalya'daki EXPO alanında 9-20 Kasım'da düzenlenecek COP31 için tüm hazırlık, organizasyon ve yürütme süreçleri, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle "COP31 Başkanı" olarak atanan Bakan Murat Kurum'un koordinesinde yürütülüyor.

Bakan Kurum, bu kapsamda bir yandan Antalya'da hazırlıkları yerinde incelerken, diğer yandan İstanbul'da önceki dönem COP Başkanları ve Birleşmiş Milletler COP sekretaryasıyla diplomasi trafiği yürütüyor.

İstanbul'da 11-12 Şubat'ta gerçekleştirilen COP31 başlangıç toplantılarına başkanlık eden Kurum, BMİDÇS İcra Sekreteri Simon Stiell, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve COP29 Başmüzakerecisi Yalçın Rafiyev, COP30 Başkanı Andre Correa do Lago, COP30'un İcra Direktörü Ana Toni ve Avustralya İklim Değişikliği, Enerji, Çevre ve Su Bakan Yardımcısı Kushla Munro ile istişarelerde bulundu.

Geçen hafta Ankara'da sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen Murat Kurum, COP31 hazırlıklarında gelinen aşama ile Antalya'daki EXPO alanında yürütülen saha çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bakan Kurum, 12 Mart'ta da Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol ile İstanbul'da düzenlenecek ortak basın toplantısında Türkiye'nin COP31 sürecine ilişkin önceliklerini açıklayacak.

Türkiye, iklim diplomasisinin merkezi olacak

COP31'e Türkiye'nin ev sahipliği yapması, hem uluslararası görünürlük hem de iklim diplomasisinde belirleyici konuma gelmesi açısından büyük önem taşıyor.

Taraflar Konferansları, 197 ülkenin katılımıyla her yıl düzenlenirken, sera gazı azaltım hedefleri, uyum politikaları, iklim finansmanı, kayıp ve zarar mekanizmaları ile karbon piyasalarının kurallarının belirlendiği oturumlar iklim kriziyle mücadelede kritik rol oynuyor. Paris Anlaşması'nın uygulanmasına ilişkin kurallar da COP toplantılarında şekilleniyor.

Ayrıca COP'a ev sahipliği yapmak, ülkelere küresel iklim politikalarının merkezine yerleşerek önemli bir diplomatik görünürlük sağlıyor. Bu süreç aynı zamanda ev sahibi ülkede yeşil dönüşüm çalışmalarına ivme kazandırıyor. Yenilenebilir enerji, sürdürülebilir şehircilik ve iklim uyumu projeleri daha güçlü şekilde gündeme taşınıyor.

Uluslararası finans kuruluşları ve iklim fonlarının ilgisi artarken, ülke temiz enerji ve iklim finansmanı alanlarında daha fazla yatırım çekme potansiyeline sahip oluyor. Bununla birlikte ev sahibi şehir, iki hafta boyunca dünyanın dikkatini üzerine çekerek "iklim diplomasisinin merkezi" konumuna geliyor ve küresel tanınırlığını güçlendiriyor.

Zirveye katılan on binlerce delege sayesinde turizm, konaklama, ulaşım ve hizmet sektörlerinde ciddi bir ekonomik hareketlilik yaşanıyor.

Kaynak: AA

Diplomasi, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye COP31'e Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, Hint Okyanusu’nda İran gemisini batırdı: 87 ölü ABD, Hint Okyanusu'nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
Barış Alper Yılmaz, ligin bitmesine haftalar kala şimdiden rekor kırdı Barış Alper Yılmaz, ligin bitmesine haftalar kala şimdiden rekor kırdı
İsrail yine okul vurdu Tamamen yıkıldı İsrail yine okul vurdu! Tamamen yıkıldı
Uğurcan Çakır’dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest Uğurcan Çakır'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest
Büyük gurur Bengisu Avcı dünya rekoru kırdı Büyük gurur! Bengisu Avcı dünya rekoru kırdı
Sürgündeki kraliçe ilk kez konuştu: İran’ın geleceği halkının iradesiyle belirlenmeli Sürgündeki kraliçe ilk kez konuştu: İran'ın geleceği halkının iradesiyle belirlenmeli

14:41
İran: Azerbaycan’ı hedef almadık, komşu ülkelere saldırmıyoruz
İran: Azerbaycan'ı hedef almadık, komşu ülkelere saldırmıyoruz
14:32
İran’da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
14:16
’’Futbolda her şeyi bilen çocuk’’ yıllar sonra ortaya çıktı
''Futbolda her şeyi bilen çocuk'' yıllar sonra ortaya çıktı
14:03
NATO savaşa girecek mi Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
NATO savaşa girecek mi? Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
14:03
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani’yi zora sokacak sözler
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler
13:30
Rusya’dan ABD ve İsrail’e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler
Rusya'dan ABD ve İsrail'e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 14:54:47. #.0.4#
SON DAKİKA: Türkiye COP31'e Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.