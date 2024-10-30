Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı Tunus'ta resepsiyonla kutlandı

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Tunus'ta resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliğinin verdiği resepsiyona Büyükelçi Ahmet Misbah Demircan, Tunus Çevre Bakanı Habib Abid, Devlet Bakanı Muhammed bin Ayadi'nin yanı sıra büyükelçilik çalışanları, yabancı misyon ve çeşitli kurumların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

İki ülke milli marşlarının okunmasıyla başlayan etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajının yer aldığı video yayımlandı.

Açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Demircan, "Türkiye, genç nüfusu, ekonomisi, küresel çaptaki diplomatik etkinliği ve uluslararası barışa katkılarıyla ön planda yer almaktadır. Büyük bedeller ödeyerek kurduğumuz Cumhuriyetimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak için çalışmalarımızı ara vermeden sürdüreceğiz. Demokrasisi örnek alınan, ekonomisi göz dolduran, diplomasisi ilgiyle takip edilen, milli birlik ve kardeşliğini en güçlü şekilde muhafaza eden konumumuzu güçlendireceğiz." dedi.

Tunus ile Türkiye arasındaki tarihi bağlara dikkati çeken Demircan, şu ifadeleri kullandı:

"Tunus'la kadim dostluğumuz Akdeniz'deki ortak mirasımızdan neşet etmektedir. 'Ya bir yol bulacağız ya da bir yol açacağız,' diyen Hannibal, Tunus'un mücadeleci ruhunu yansıtmaktadır. 'Bilgiyle hareket eden toplumlar güçlenir, ilerler' sözünün sahibi Tunuslu Hayrettin Paşa bu güzel ülkenin modernleşmesinde bir mihenk taşıdır. İbn Haldun, tarihi ve toplumsal derin bilgeliğiyle hepimize ışık tutmaktadır. Tunus'la kardeşliğimiz ve dayanışmamız dün olduğu gibi yarın da ilişkilerimize yön verecektir. İşbirliğimizi her alanda pekiştirecek ve haklarımızın refahına, huzuruna katkıda bulunacağız."

Geniş katılımın sağlandığı resepsiyon, Türk mutfağından çeşitli lezzetlerin ikramıyla son buldu.