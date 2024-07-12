Türkiye'de 270 bin 761 açık iş bulunuyor - Son Dakika
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Türkiye'de 270 bin 761 açık iş bulunuyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 ve üzeri çalışanı bulunan 17 bin 181 işletmeyle yapılan görüşmelerde 270 bin 761 açık iş tespit ettiklerini bildirdi. İŞKUR tarafından hazırlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması'na göre, en fazla işçi talep eden sektörler arasında Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri, İmalat ve Kültür, Sanat Eğlence, Dinlence ve Spor sektörleri yer alıyor. En çok aranan meslekler ise servis elemanı, makineci (dikiş) ve temizlik görevlisi olarak belirlendi.

12.07.2024 11:25
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 ve üzeri çalışanı bulunan 17 bin 181 işletmeyle yapılan görüşmelerde 270 bin 761 açık iş, işveren tarafından talep edilen ve ihtiyaç duyulan eleman tespit ettiklerini bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından, en fazla işçi talep eden sektörleri ve en çok işçi aranan meslekleri belirlemek amacıyla İŞKUR tarafından hazırlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın 2024 yılı ikinci çeyrek sonuç raporunun yayımlandığını duyurdu.

"1 ve üzeri çalışanı bulunan 17 bin 181 işletmeyle iletişime geçerek 270 bin 761 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik." ifadelerini kullanan Işıkhan, açık işleri inceleyerek kendilerine uygun işe başvurmak isteyenleri "http://esube.iskur.gov.tr" adresini ziyarete davet etti.

13 sektörün açık iş oranı genel ortalamanın altında

Rapora göre, araştırma kapsamında yer alan 17 sektörden 4'ünün açık iş oranı Türkiye genelinin üzerindeyken, 13 sektörün açık iş oranı genel ortalamanın altında kaldı.

1-9 çalışanı olan işletmelerde toplam 114 bin 552 açık iş, 10 ve daha fazla çalışanı olan işletmelerde ise 156 bin 209 açık iş olduğu görüldü.

Bu kapsamda, 2024'ün ikinci çeyreği itibarıyla en yüksek açık iş oranının yüzde 2,9 ile "Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri" sektöründe olduğu belirlendi.

Bu sektörü, yüzde 2,3'lük açık iş oranı ile "İmalat" ve yüzde 1,7'lik açık iş oranı ile "Kültür, Sanat Eğlence, Dinlence ve Spor" sektörü takip etti.

Sektörlerde en fazla aranan meslekler

Açık iş oranı en yüksek olan "Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri" sektöründe en fazla aranan mesleklerin sırasıyla, servis elemanı (garson), kat hizmetleri elemanı, mutfak görevlisi, servis komisi ve bulaşıkçı (stevard) olduğu görüldü.

"İmalat" sektöründe en fazla aranan meslekler ise makineci (dikiş), konfeksiyon işçisi, metal işleri seri üretim tezgah işçisi, gazaltı kaynakçısı (mig-mag kaynakçısı) ve ayakkabı imalatçısı (montaj) olarak belirlendi.

"Kültür, Sanat Eğlence, Dinlence ve Spor" sektöründe ise en çok servis elemanı (garson), temizlik görevlisi, antrenör (spor eğitmeni), fitness eğitmeni ve belletici mesleklerinde açık iş bulunduğu tespit edildi.

En fazla açık iş makineci (dikiş) mesleğinde

Araştırma kapsamında en fazla açık iş yüzde 4,8 ile makineci (dikiş) mesleğinde. İlk on sırada yer alan diğer meslekler ise konfeksiyon işçisi, servis elemanı (garson), temizlik görevlisi, satış danışmanı/uzmanı yardımcısı, depo işçisi (elleçleme), gazaltı kaynakçısı (mig-mag kaynakçısı), beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma), ön muhasebeci ve metal işleri seri üretim tezgah işçisi şeklinde sıralandı.

Türkiye genelinde 2024'ün ikinci çeyreği itibarıyla açık işlerin yüzde 25,8'i bu mesleklerde bulunuyor.

Kaynak: AA

Vedat Işıkhan, Türkiye, İŞKUR, Spor, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de 270 bin 761 açık iş bulunuyor - Son Dakika

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