7 Nisan 2026'da Türkiye'de Meydana Gelen Depremler

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, 7 Nisan 2026 Salı gününe ait son deprem verilerini açıkladı. Yurttaşların merak ettiği depremler, Türkiye'nin farklı illerinde ve Ege, Akdeniz, Marmara denizlerinde meydana geldi. Depremlerin büyüklükleri 0.8 ile 2.9 arasında değişirken, derinlikleri 5.0 ile 107.9 kilometre aralığında kaydedildi.

Önemli depremler arasında, saat 08:45'te Kuşadası Körfezi'nde 1.4 büyüklüğünde, saat 07:54'te Kahramanmaraş'ın Hanobası-Pazarcık bölgesinde 1.4 büyüklüğünde, saat 07:31'de Marmara Denizi'ndeki Gemlik Körfezi'nde 1.9 büyüklüğünde ve saat 07:07'de Adana'nın Karacaören-Kozan bölgesinde 1.4 büyüklüğünde depremler yer aldı. Ayrıca, Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı çeşitli köylerde, Kahramanmaraş, Adıyaman, Muğla, Denizli, Kütahya, Düzce, Malatya, Elazığ, Kayseri, Çorum ve Antalya gibi birçok ilde deprem aktiviteleri gözlendi.

Denizlerde ise Ege Denizi, Akdeniz ve Doğu Akdeniz'de depremler kaydedildi. Örneğin, saat 04:09'da Ege Denizi'nde 1.9 büyüklüğünde, saat 03:17'de Akdeniz'de 1.7 büyüklüğünde ve saat 03:12'de Doğu Akdeniz'de 2.9 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Bu veriler, 7 Nisan 2026 günü Türkiye ve çevresindeki deprem aktivitesinin yoğun olduğunu gösteriyor.