7 Nisan 2026'da Türkiye'de Meydana Gelen Depremler
7 Nisan 2026'da Türkiye'de Meydana Gelen Depremler

13.04.2026 09:29
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, 7 Nisan 2026 tarihinde Türkiye'nin çeşitli yerlerinde meydana gelen depremler hakkında bilgi verdi. Büyüklükleri 0.8 ile 2.9 arasında değişen depremler Türkiye'nin birçok ilinde ve denizlerinde kaydedildi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, 7 Nisan 2026 Salı gününe ait son deprem verilerini açıkladı. Yurttaşların merak ettiği depremler, Türkiye'nin farklı illerinde ve Ege, Akdeniz, Marmara denizlerinde meydana geldi. Depremlerin büyüklükleri 0.8 ile 2.9 arasında değişirken, derinlikleri 5.0 ile 107.9 kilometre aralığında kaydedildi.

Önemli depremler arasında, saat 08:45'te Kuşadası Körfezi'nde 1.4 büyüklüğünde, saat 07:54'te Kahramanmaraş'ın Hanobası-Pazarcık bölgesinde 1.4 büyüklüğünde, saat 07:31'de Marmara Denizi'ndeki Gemlik Körfezi'nde 1.9 büyüklüğünde ve saat 07:07'de Adana'nın Karacaören-Kozan bölgesinde 1.4 büyüklüğünde depremler yer aldı. Ayrıca, Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı çeşitli köylerde, Kahramanmaraş, Adıyaman, Muğla, Denizli, Kütahya, Düzce, Malatya, Elazığ, Kayseri, Çorum ve Antalya gibi birçok ilde deprem aktiviteleri gözlendi.

Denizlerde ise Ege Denizi, Akdeniz ve Doğu Akdeniz'de depremler kaydedildi. Örneğin, saat 04:09'da Ege Denizi'nde 1.9 büyüklüğünde, saat 03:17'de Akdeniz'de 1.7 büyüklüğünde ve saat 03:12'de Doğu Akdeniz'de 2.9 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Bu veriler, 7 Nisan 2026 günü Türkiye ve çevresindeki deprem aktivitesinin yoğun olduğunu gösteriyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Gümrükte dev operasyon 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı Gümrükte dev operasyon! 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı
Milyonlarca hastayı ilgilendiriyor e-Devlet’ten fark etti, parasını faiziyle geri aldı Milyonlarca hastayı ilgilendiriyor! e-Devlet'ten fark etti, parasını faiziyle geri aldı
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı
Alanya’da kamyon devrildi: Sürücü hayatını kaybetti Alanya'da kamyon devrildi: Sürücü hayatını kaybetti
Şırnak’ta çocuk bezine gizlenmiş eroin ele geçirildi: 1 gözaltı Şırnak'ta çocuk bezine gizlenmiş eroin ele geçirildi: 1 gözaltı
Son gün 1 Mayıs 54 bin 258 TL’yi ödemeyenin telefonu kapatılacak Son gün 1 Mayıs! 54 bin 258 TL'yi ödemeyenin telefonu kapatılacak

09:54
Dün gece futbol tarihinin en güzel gollerinden biri atıldı: Puskas kesin gibi
Dün gece futbol tarihinin en güzel gollerinden biri atıldı: Puskas kesin gibi
09:31
Yemek sipariş platformlarında yeni dönem Zorunlu ek bedellere son verildi
Yemek sipariş platformlarında yeni dönem! Zorunlu ek bedellere son verildi
09:11
Macaristan’da seçimi kazanan Magyar’ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
Macaristan'da seçimi kazanan Magyar'ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
08:59
Antalya Demre’de korkutan deprem
Antalya Demre'de korkutan deprem
08:33
Tepkiler çığ gibi Okan Buruk’un korktuğu başına geldi
Tepkiler çığ gibi! Okan Buruk'un korktuğu başına geldi
07:16
Trump’ın abluka kararı petrol fiyatlarını uçurdu
Trump'ın abluka kararı petrol fiyatlarını uçurdu
