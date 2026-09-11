Türkiye'de ağustos yağışları arttı, en fazla yağış Rize'ye düştü - Son Dakika
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Türkiye'de ağustos yağışları arttı, en fazla yağış Rize'ye düştü

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Türkiye genelinde ağustos ayı yağışları normaline göre yüzde 10, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 100'den fazla arttı. En fazla yağış metrekareye 107,5 kilogramla Rize'de ölçülürken, Marmara Bölgesi son 16 yılın en düşük yağış seviyesini gördü.

Türkiye genelinde ağustos ayında yağışlar normaline göre yüzde 10, geçen yıla göre yüzde 100'den fazla arttı.

AA muhabirinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2026 Yılı Ağustos Ayı Alansal Yağış Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, uzun yıllar ağustos yağış ortalaması metrekareye 14,8 kilogram olarak kayıtlara geçti.

Ağustos 2025'te metrekareye 7,9 kilogram, geçen ay ise ortalama 16,2 kilogram yağış düştü. Buna göre, ağustos yağışları normaline göre yüzde 10, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 100'den fazla arttı.

Yağışlar, Marmara Bölgesi'nin tamamına yakınında, İzmir, Manisa, Kütahya, Çankırı, Kastamonu, Muğla, Ağrı, Hakkari, Van çevreleri ile İç Anadolu'nun orta ve batı kesimleri ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda normallerine göre yüzde 80'den fazla azaldı, Karaman, Mersin, Hatay, Kayseri, Adana, Malatya, Sivas, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Bingöl çevrelerinde ise normallerinin yer yer 4 katını aştı.

Ağustos yağışları Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde normallerinin altında, diğer bölgelerde normallerinin üzerinde gerçekleşti.

Akdeniz Bölgesi'nde son 11 yılın en yüksek, Marmara Bölgesi'nde ise son 16 yılın en düşük yağış seviyesi kaydedildi.

İllere göre, en fazla yağış metrekareye 107,5 kilogramla Rize'de ölçüldü. Edirne ve Şırnak'ta son 66, Afyonkarahisar, Bilecik, Bursa, Eskişehir, Kırklareli ve Tekirdağ'da ise son 28 yılın en düşük yağış seviyesi görüldü.

Erzincan, Gümüşhane, Elazığ ve Tunceli'de son 66, Malatya ve Sivas'ta son 55, Giresun'da son 42, Karaman'da son 29 yılın en yüksek ağustos ayı yağışı kaydedildi.

Türkiye genelinde ağustosta ortalama 3,8 gün yağış görülürken, 1991-2020 dönemini kapsayan ağustos ayı yağışlı gün sayısı normali 3 gün olarak hesaplandı.

Yağışlı gün sayıları Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ve Ardahan, Kars çevrelerinde 15-20 gün aralığında kaydedilirken, İzmir, Muğla, Kırklareli, Edirne, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt çevreleri yağış almadı.

Yağışlar 4 bölgede yüzde 100'den fazla arttı

Marmara Bölgesi'nde ağustos ayı yağışları, normaline göre yüzde 84, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63 düştü.

Ege Bölgesi'nde ağustos ayı yağışları, normaline göre yüzde 71, geçen yıl ağustos yağışlarına göre yüzde 60 azaldı.

Akdeniz Bölgesi'nde ağustos ayı yağışları, normaline göre yüzde 82, geçen yılın aynı ayının yağışlarına göre yüzde 100'den fazla arttı.

İç Anadolu Bölgesi'nin ağustos ayı yağışları normaline göre yüzde 7 azaldı, geçen yılın ağustos ayı yağışlarına göre yüzde 18 arttı.

Karadeniz Bölgesi'nde ağustos ayı yağışları normaline göre yüzde 11, geçen yıl ağustos ayı yağışlarına göre yüzde 100'den fazla artış gösterdi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde geçen ay yağışlar normaline göre yüzde 85, geçen yıl ağustos ayı yağışlarına göre yüzde 100'den fazla arttı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ağustos ayı yağışları normaline göre yüzde 6, geçen yılın aynı döneminin yağışlarına göre yüzde 100'den fazla arttı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'de ağustos yağışları arttı, en fazla yağış Rize'ye düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'de ağustos yağışları arttı, en fazla yağış Rize'ye düştü - Son Dakika
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