Türkiye\'de Dijital Bağımlılık Araştırma Raporu: Öğrenciler oyun oynamak ve video izlemek için dijital teknolojileri tercih ediyor

Türk Eğitim-Sen tarafından hazırlanan Türkiye'de Dijital Bağımlılık Araştırma Raporu'na göre dijital teknolojileri, ilkokul ve ortaokul öğrencileri daha çok oyun oynamak ve video izlemek, lise öğrencileri ise sosyal medya ve video izlemek amacıyla kullanıyor.

Sendika Başkanı Talip Geylan, Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, raporun sonuçlarına dair açıklamalarda bulundu.

Bu kapsamda, ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin ve öğretmenlerinin internet erişimini ve bunun sonuçlarını mercek altına aldıklarını belirten Geylan, veli iznine bağlı olarak yürütülen araştırmada 17 ilden 680 ilkokul, 896 ortaokul ile 1431 lise öğrencisi olmak üzere toplam 3 bin 7 öğrenci ve 1243 öğretmenlerin görüşüne başvurularak raporu tamamladıklarını belirtti.

Öğrenci ve öğretmen başlıklarında hazırlanan rapordaki öğrencilerin sahip olunan dijital araç verilerine ilişkin bilgi veren Geylan, tablet kullanımının ilkokul öğrencilerinde yüzde 67 olduğunu bildirdi.

Geylan, ortaokul öğrencilerinde yüzde 64 olan akıllı telefona sahip olma oranının, lise öğrencilerinde yüzde 89'a yükseldiğini ifade etti.

Lise öğrencilerinin, sosyal medyayı ve video izlemeyi daha fazla tercih ettiğini dile getiren Geylan, şöyle devam etti:

"Bu yaş grubu oyun oynamak ve eğitim amacıyla da dijital teknolojileri kullanmaktadırlar. Dijital teknolojileri hangi amaçla ne kadar süreyle kullandıklarını belirlemek amacıyla sorulan sorulara alınan yanıtlar incelendiğinde, ilkokul öğrencilerinin daha çok oyun oynamak ve video izlemek amacıyla dijital teknolojileri kullandıkları görülmüştür. Ortaokul öğrencilerinin de oyun oynamak, video izlemek, sosyal medya ve eğitim için dijital teknolojileri kullandıkları tespit edilmiştir. Lise öğrencileri arasında ise sosyal medya ve video izlemek daha fazla olmakla birlikte, bu yaş grubunun oyun oynamak ve eğitim amacıyla da dijital teknolojileri kullandıkları ortaya çıkmıştır."

Oyunlara daha az zaman ayıran öğrencilerin başarısı artıyor

Geylan, ekran süresi bakımından araştırma sonuçlarının, çarpıcı veriler ortaya koyduğunu vurguladı.

Buna göre, Yeşilay'ın farklı yaş kategorileri için önerdiği ekran süreleri dikkate alındığında araştırmada her eğitim kademesi için dijital teknoloji kullanım sürelerinin oldukça yüksek olduğunu söyleyen Geylan, şu verileri paylaştı:

"Katılımcı ilkokul öğrencilerinin yüzde 45,9'u 1 ila 2 saat, yüzde 17,6'sı 3 ila 5 saat, yüzde 7,1'i 6 saat ve üzeri, ortaokul öğrencilerinin yüzde 35,9'u 1 ila 2 saat, yüzde 17,2'si 3 ila 5 saat, yüzde 14,8'i 6 saat ve üzeri, lise öğrencilerinin ise yüzde 31,2'si 1 ila 2 saat, yüzde 9,4'ü 3 ila 5 saat, yüzde 3,2'si 6 saat ve üzeri oyunda zaman geçirmektedir.

Ortaokul ve lise öğrencilerinin oyun oynama süreleri arttıkça ders başarısının düştüğü gözlemlenmektedir. Ortaokul ve lise öğrencilerinin oyun oynama süreleri arttıkça akademik başarıları anlamlı bir şekilde azalmaktadır. Hiç oyun oynamayan öğrencilerin akademik başarısı 3 ila 5 saat ile 6 saat ve üzeri oynayan öğrencilerin akademik başarılarından anlamlı bir şekilde yüksek bulunmuştur. 1 ila 2 saat oyun oynayan öğrencilerin akademik başarıları 6 saat ve üzeri oyun oynayan öğrencilerin akademik başarılarından anlamlı bir şekilde yüksek olarak ortaya çıkmıştır."

Öğretmenler sosyal medya, eğitim ve alışveriş için dijital teknoloji kullanıyor

Geylan, raporda, öğretmenlerin sosyal medya, eğitim ve alışveriş yapma amacıyla dijital teknolojileri daha fazla kullandıklarını gözlemlediklerini belirtti.

Öğretmenlerin sahip oldukları dijital araçların sayılarına ilişkin oranlarını da incelendiklerini söyleyen Geylan, öğretmenlerin yüzde 97,1'inin akıllı telefona, yüzde 82,1'inin bilgisayara, yüzde 29,9'unun tablete, yüzde 24,2'sinin ise akıllı saate sahip olduklarını kaydetti.

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Geylan, şöyle konuştu:

"Türkiye'de ve dünyada artan internet ve teknoloji kullanımı, birtakım sorunları da beraberinde getirmektedir. Araştırmacılar, internet ve teknolojiyle ilişkili sorunlara daha kapsamlı yaklaşabilmeli. Araştırmalar, ilkokuldan başlayarak yükseköğretime kadar davranışsal bağımlılıklar arasında yer alan internet ve dijital teknolojilere ilişkin çeşitli bağımlılık sorunlarını azaltmak amacıyla birtakım müdahale programlarına ihtiyaç olduğunu göstermektedir."

Okulların bu cuma günü iki haftalık yarıyıl tatiline gireceğini hatırlatan Geylan, çocukların teknolojik araçlara erişiminin sınırlı tutulması, tatil süresinin faydalı faaliyetlerle geçirilmesi gerektiğini söyledi.