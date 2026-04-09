Türkiye'de Don Olayı: 174 Merkezde Sıcaklık Sıfırın Altında

09.04.2026 20:02
Soğuk hava nedeniyle Türkiye genelinde 174 merkezde toprak sıcaklığı sıfırın altına indi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından Türkiye genelinde dün gece etkili olan soğuk hava nedeniyle 174 merkezde toprak sıcaklığı sıfırın altına indi.

AA muhabirinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye genelinde 8 Nisan saat 18.00 ile 9 Nisan saat 06.00 arasındaki ölçümlerde 174 merkezde toprak sıcaklığı sıfırın altına indi.

En düşük toprak üstü sıcaklığı Bolu merkezde sıfırın altında 13 derece olarak ölçüldü.

Toprak üstü sıcaklığı Ankara Çamlıdere'de sıfırın altında 11,5 derece, Ankara Elmadağ Radar Sahası'nda sıfırın altında 10,6 derece, Bolu Kıbrıscık'ta sıfırın altında 8,9 derece, Çankırı Çerkeş'te sıfırın altında 8,8 derece, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi'nde sıfırın altında 8,7 derece ve Kırşehir Kaman Yelek beldesinde sıfırın altında 8,7 derece olarak kaydedildi.

Öte yandan 54 ilde meteorolojik don hadisesi meydana geldi. Veriler, meteorolojik donun özellikle İç Anadolu, Batı Karadeniz, İç Ege ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde etkili olduğunu gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, toprak üstü sıcaklığı zirai don açısından kritik göstergeler arasında yer alıyor.

Güneşlenme sona erdikten sonra yeryüzü hızla soğur ve havayı alttan başlayarak soğutur. Bu nedenle gece saatlerinde atmosferin yere yakın kesimleri, üst katmanlara göre daha soğuk olur.

Bitkilerin yüzeye yakın kısımları doğrudan toprak üstü sıcaklığından etkilendiği için, hava sıcaklığı (yerden 2 metre yükseklikte ölçülen hava sıcaklığı) sıfırın altına düşmese bile toprak yüzeyinde oluşan soğuma bitkilerde don zararına yol açabiliyor.

Zirai don sınıflandırmasına göre sıcaklığın 0 ile sıfırın altında 2,2 derece arasında olması hafif, sıfırın altında 2,2 ile sıfırın altında 4,4 derece arasında olması orta, sıfırın altında 4,4 derecenin altına düşmesi ise kuvvetli don olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA

