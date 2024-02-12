Türkiye'de Elektronik Seçim Sistemi İçin Çalışmalar Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye'de Elektronik Seçim Sistemi İçin Çalışmalar Başladı

Türkiye\'de Elektronik Seçim Sistemi İçin Çalışmalar Başladı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından oluşturulan çalışma grubu, Türkiye'de elektronik seçim sistemine geçilebilmesi için teknik çalışmalara başladı. Şu anda yurt dışındaki elektronik oylama örneklerini inceleyen grup, bilgisayar ve yazılım altyapısına ilişkin hazırlıklar yapıyor. Projenin tamamlanması ve eksiklerin giderilmesinin ardından sistemin, milletvekili, cumhurbaşkanlığı ve mahalli idareleri seçimlerine de entegre edilmesi hedefleniyor.

12.02.2024 11:09  Güncelleme: 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de, elektronik seçim sistemine geçilebilmesi için Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) uzmanların da yer aldığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından oluşturulan çalışma grubu, teknik çalışmalara başladı.

Türkiye'de elektronik oylama, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun gereği, sadece yurt dışındaki seçmenler için kullanılabiliyor. Yasada bu konuda düzenleme var ancak bugüne kadar elektronik oylama yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler için henüz uygulanmadı.

Bunun dışında, yurt içinde, milletvekili, cumhurbaşkanlığı ve mahalli idareleri seçimleri için elektronik oylama ile oy kullanmaya imkan veren bir yasal düzenleme bulunmuyor.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'in, Türkiye'de de elektronik oylamaya yönelik çalışma yapılabileceği yönündeki açıklamalarının ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler, Hukuk ve Mühendislik Fakülteleri ile YSK'den uzmanlardan oluşan çalışma grubu oluşturuldu.

Grup şu anda, yurt dışındaki elektronik oylama örneklerini inceleyerek, bilgisayar ve yazılım altyapısına ilişkin hazırlıkları yapıyor.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından ağırlık verilecek çalışma sonucu oluşturulacak sistemin, ilk olarak meslek örgütleri, kooperatifler, üniversitelerdeki öğrenci temsilcisi seçimlerinde kullanılması planlanıyor.

Projenin tamamlanması ve eksiklerin giderilmesinin ardından sistemin, milletvekili, cumhurbaşkanlığı ve mahalli idareleri seçimlerine de entegre edilmesi hedefleniyor.

-" YSK Başkanı'na çalışma yapabileceğimizi aktardım"

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, AA muhabirine, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından YSK Başkanı Ahmet Yener'in, seçimlerin elektronik ortamlarda yapılabilmesi için çağrıda bulunduğunu, bunun üzerine kendisinin Yener ile görüşme yaptığını söyledi.

YSK Başkanı Yener'e, üniversite olarak bir çalışma başlatabileceklerini aktardığını belirten Ünüvar, ardından oluşturulan çalışma grubu tarafından hazırlıkların başladığını, sürecin yürütücüsünün YSK olduğunu anlattı.

Necdet Ünüvar, "Biz kendimizi, onlara gereken bilimsel ve teknik destek veren kurum niteliğinde görüyoruz. Ön çalışma başlatıldı. seçimlerin güvenilirliği, yazılım ve hukuk konuları çok önemli, bu 3 alanda görüşmeler devam ediyor." dedi.

Seçim sistemleri, seçim matematiği üzerinde çalışılıyor

Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Çelik de teknik çalışmalara ilişkin AA muhabirine bilgi verdi.

Çalışma grubunun 3 boyuttan oluştuğunu, bunlardan birinin, seçim sistemleri ve seçim matematiği üzerine çalışan teknik kısım olduğunu aktaran Çelik, şöyle konuştu:

"Bu grup içinde Siyasal Bilgiler Fakültesinden ve YSK'den uzmanlar yer alıyor. İkinci çalışma grubumuz hukuk konusunda çalışmalar yürütüyor, elektronik ortamda seçim uygulayan ülkelerdeki mevzuatı tarıyor, Türkiye'deki mevzuatla karşılaştırıyoruz. Mevzuat bakımından yasal düzenlemeler olsun, diğer mevzuat düzenlemeleri bakımından neler yapılabileceği, hangi süreçte yapılabileceği konusunda çalışma yapılıyor. Üçüncü çalışma grubumuz da yazılım boyutu, bilgisayar ve yazılım altyapısının oluşturulmasına yönelik çalışma grubu. Bu üç farklı komite hedefe ulaşmak için çalışıyor."

"Üniversitelerdeki seçimlerde bu sisteme hemen başlayabileceğimiz aşamayız"

Çelik, çalışmaların seçimden sonra daha da yoğunlaşacağını, çalışma grubunun birtakım raporlamalar yaptığı ve dokümanlar üretmeye başladığını dile getirdi.

Türkiye'deki milletvekili, cumhurbaşkanlığı ve mahalli idareleri seçimlerinin elektronik ortama taşınması hedefiyle çalışmaya başladıklarını aktaran Çelik, "Ama bu hedef ulaşılacak en son nokta. Ondan önce her seviyede meslek örgütlerinin, kooperatiflerin seçimlerinde kademeli olarak bu hedefe ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Bu kademelendirme sayesinde sistemin test edilebileceğini, eksikliklerinin giderileceğini ifade eden Orhan Çelik, projenin tamamlanması, eksiklerinin giderilmesi bakımından sürecin uzun süreceğini ama üniversitelerdeki öğrenci temsilcileri seçimlerinde bu sisteme hemen başlayabilecekleri aşamada olduklarını bildirdi.

Prof. Dr. Orhan Çelik, elektronik seçimin, zaman maliyeti, güvenlik altyapısı, sonuçlara hemen ulaşmak, seçimin her aşamasının kontrol edilmesi ve güvenilir kılınması bakımından önemli avantajlar sağlayacağını söyledi.

Eş zamanlı olarak hukuki altyapının da hazırlanması gerektiğini vurgulayan Çelik, "Hukuksal yapının nasıl oluşturulacağı konusunda da YSK'nin veya TBMM'nin adım atması gerekecek." dedi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Pucca
    13:33 Pucca "Kiramı ödemedi, evime zarar verdi" diyen Tuba Ünsal'a öfke kustu

    Kirasını ödeyemediği için ev sahibiyle davalık olan Pucca'ya bir darbe de daha önce evinde oturduğu Tuba Ünsal'dan geldi. Ünsal'ın "Kiramı ödemedi, evimi de mahvetti" sözlerine sitem eden Pucca, "Yeter, iyice vurun abalıya yaptınız. 3 ay oturdum, ev rutubet içinde olduğu için çıktım. Partilerine çağırıp paylaşım yapmamı isterken bir şey yoktu. Bu kadar muzdaripseniz yasal hakkınızı kullanın" dedi.

  • İstanbul'da Beton Mikseri Hamile Kadını Ezdi, Kadın ve Bebeği Hayatını Kaybetti
    13:13 İstanbul'da Beton Mikseri Hamile Kadını Ezdi, Kadın ve Bebeği Hayatını Kaybetti

    İstanbul, Ataşehir'de beton mikseri caddedeki trafik ışıklarında mendil satan hamile kadını ezdi. Kadın ve bebeği olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.

  • Adana Büyükşehir Belediye binasında silahlı saldırı! Başkan Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü ağır yaralandı
    13:08 Adana Büyükşehir Belediye binasında silahlı saldırı! Başkan Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü ağır yaralandı

    Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü vekili Samet Güdük, makamında kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Güdük, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

  • Hollanda'dan İsrail'e ambargo: F-35 savaş uçağı parçalarının satışı durduruldu
    13:05 Hollanda'dan İsrail'e ambargo: F-35 savaş uçağı parçalarının satışı durduruldu

    Hollanda'da temyiz mahkemesi, İsrail'e F-35 savaş uçağı parçalarının satışının uluslararası insancıl hukuk ihlalleri sebebiyle durdurulmasına karar verdi. Mahkeme, İsrail'in bu parçaları kullanarak işlediği insan hakları ihlallerini dikkate alarak bu kararı aldı.

  • İstanbul'da köpek saldırısına uğrayan genç mücadele etti
    12:20 İstanbul'da köpek saldırısına uğrayan genç mücadele etti

    İstanbul Avcılar'da bir genç, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Genç adam, köpeklerle mücadele ederek kendini korumayı başardı. Bu olay, sokak köpekleri sorununun çözümü için siyasi partilerin vaatlerini gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Tunç, başıboş sokak köpekleri sorununa çözüm bulunacağını ifade etti. Ancak, vatandaşlar somut adımların atılmasını ve sokakların daha güvenli hale getirilmesini talep ediyor.

  • İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı davasında mütalaa açıklandı
    12:08 İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı davasında mütalaa açıklandı

    İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin olarak Ahlam Albashır ve diğer 35 sanığın yargılandığı davada savcılık, Albashir'in 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 3 bin 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Albashir ise savunmasında, vefat eden insanlar nedeniyle geceleri uyuyamadığını ve idam cezasını kabul edeceğini belirtti. Duruşma savcısı ise Albashir'e yetim bıraktığı çocukların günahının onun üzerinde olduğunu söyledi.

  • Süper Bowl'da romantik anlar! Taylor Swift, şampiyonluk kutlamasında sevgilisini öpücüklere boğdu
    12:04 Süper Bowl'da romantik anlar! Taylor Swift, şampiyonluk kutlamasında sevgilisini öpücüklere boğdu

    Amerikan futbol sezonunun en bilinen etkinliği olan Süper Bowl maçı ansas City Chiefs ve San Francisco 49ers takımları arasında oynandı. Kansas City Chief'in oyuncusu olan sevgilisi Travis Kelce'nin locadan izleyen Taylor Swift, şampiyonluğun ardından sahaya inerek aşkını öpücüklere boğdu.

  • Türkiye'ye dönen Alper Gezeravcı'dan
    12:03 Türkiye'ye dönen Alper Gezeravcı'dan "Turistik geziye çıktı" eleştirilerine yanıt

    Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden yurda döndü. Bir basın toplantısı düzenleyerek uzay yolculuğuyla ilgili bilgiler veren Gezeravcı, "Turistik geziye çıktı" eleştirilerine de yanıt verdi. Gezeravcı açıklamasında "Yaptığımızın bir uzay seyahati olmadığını çok rahatlıkla ifade edebilirim. Gönlümüz rahat." dedi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara Üniversitesi, Milletvekili, Türkiye, Güvenlik, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de Elektronik Seçim Sistemi İçin Çalışmalar Başladı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 14:11:36. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'de Elektronik Seçim Sistemi İçin Çalışmalar Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement