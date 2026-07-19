Türkiye'de Faiz Ödemeleri Rekor Kırıyor - Son Dakika
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Türkiye'de Faiz Ödemeleri Rekor Kırıyor

19.07.2026 10:52
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CHP'li İlgezdi, bütçeden 1.464 trilyon lira faiz ödemesi yapıldığını ve bütçe açığının 942 milyar lira olduğunu açıkladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, yılın ilk 6 ayında bütçeden faiz ödemelerine bir trilyon 464 milyar lira aktarıldığını belirterek, "Halkın üzerine kabus gibi çöken yüksek vergilere rağmen bütçe açığı 942 milyar lirayı aşmış durumda" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamada, bütçe faize aktarılırken halkın ve emeklinin açlığa mahkum edildiğini kaydetti. Yılın ilk 6 ayında bütçeden faize aktarılan meblağın bir trilyon 464 milyar lirayı aşarak adeta bir faiz rekoru kırdığına dikkati çeken İlgezdi, şu ifadeleri kullandı:

"Halkın üzerine kabus gibi çöken yüksek vergilere rağmen bütçe açığı 942 milyar lirayı aşmış durumda. Sadece haziran ayında faiz lobilerine 202 milyar lira aktarılırken, iktidarın ömrünü bu ülkeye adamış, yıllarca çalışmış milyonlarca emekliye reva gördüğü maaş ise yalnızca 23 bin 552 lira oldu. Saray faiz rekorları kırıp sadece temsil ve ağırlama harcamalarına bir milyar liranın üzerinde para saçarken, emeklimiz mutfağındaki yangınla baş başa bırakılmıştır."

Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi'nin Temmuz 2026 raporundaki verilere atıfta bulunan İlgezdi, dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için yapması gereken asgari harcama tutarının (açlık sınırı) 36 bin 324 liraya, yoksulluk sınırının ise 119 bin 330 liraya ulaştığını hatırlattı.

En düşük emekli maaşı olan 23 bin 552 liranın, 36 bin liralık açlık sınırının dahi fersah fersah altında kaldığını belirten İlgezdi, "Bu maaşla bir emeklinin sadece süt ve süt ürünlerine, ekmeğe, kiraya yetişmesi imkansızdır" dedi.

"VATANDAŞ BANKALARIN KISKACINDA, BORÇ 5 YILDA 7 KAT ARTTI"

Hane halkının borç yükünün sürdürülemez bir noktaya geldiğini ifade eden Gamze Akkuş İlgezdi, Temmuz 2026 itibarıyla vatandaşın bankalara olan toplam finansal borcunun 7 trilyon 9 milyar TL'ye ulaştığını belirtti. Borçların son 5 yılda yaklaşık 7 kat arttığına vurgulayan İlgezdi, "Bireysel kredi kartı borçları 3 trilyon 461 milyar TL ile neredeyse tüketici kredileriyle aynı seviyeye geldi. Emeklimiz, işçimiz, dar gelirlimiz artık nakit parası olmadığı için bakkala, pazara bile kredi kartıyla gidiyor. En düşük emekli maaşını açlık sınırının yarısına mahkum eden bu düzen, Türkiye'yi borç batağına sürüklemiştir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, emeklilerimizin hakkını, hukukunu ve alın terini her kürsüde, her meydanda sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Türkiye, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de Faiz Ödemeleri Rekor Kırıyor - Son Dakika

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