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Türkiye'de Gece En Düşük Sıcaklık Bolu'da Ölçüldü - Son Dakika
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Türkiye'de Gece En Düşük Sıcaklık Bolu'da Ölçüldü

Türkiye'de gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 18,3 dereceyle Bolu'da ölçüldü. Bolu, Türkiye'nin en soğuk ili olarak kaydedildi. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde hava sıcaklığı eksi 18,3 olarak kaydedildi. Erzurum Palandöken eksi 17,5 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ikinci yeri olurken, Erzincan Sakalsultan Geçidi eksi 16 dereceyle üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye\'de Gece En Düşük Sıcaklık Bolu\'da Ölçüldü
13.01.2024 - 12:37,  Güncelleme: 12:39
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Türkiye'de gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 18,3 dereceyle Bolu'da ölçüldü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1700 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, bu gece Bolu, Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.

Hava sıcaklığı Kartalkaya Kayak Merkezi'nde eksi 18,3 olarak kaydedildi.

Türkiye'nin en soğuk ikinci yeri eksi 17,5 ile Erzurum Palandöken ile üçüncü yeri eksi 16 dereceyle Erzincan Sakalsultan Geçidi oldu.

Kaynak: AA
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