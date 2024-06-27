Türkiye'de İkinci El Araç Pazarında Satışlar Düştü - Son Dakika
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Türkiye'de İkinci El Araç Pazarında Satışlar Düştü

Türkiye\'de İkinci El Araç Pazarında Satışlar Düştü

Türkiye'de ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 düşüşle 160 bin 811 adet satış gerçekleşti. İlan adetlerinde ise geçen sene aynı döneme göre yüzde 26, bir önceki aya göre yüzde 17 artış gözlendi. Mayıs ayında fiyatlar bir önceki aya göre ortalama yüzde 0,35 düşerken, yılbaşından itibaren ise fiyatlar yüzde 1,89 arttı. Dizel araçlar en çok satılanlar arasında yer alırken, elektrikli araçların satışı ise yüzde 105 arttı.

27.06.2024 11:07
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Türkiye'de ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 düşüşle 160 bin 811 adet oldu.

AA muhabirinin Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporundan derlediği verilere göre, geçen ay çevrim içi mecralarda 411 bin 203 kurumsal ilan yayınlandı. İlan adetlerinde geçen sene aynı döneme göre yüzde 26, bir önceki aya göre yüzde 17 artış gözlendi.

Mayıs ayında yayınlanan ilanların yüzde 39'u olan 160 bin 811 adet aracın, satışı gerçekleşti. Satış adetlerinde geçen sene aynı döneme göre yüzde 7 düşüş, geçen aya göre yüzde 2'lik artış belirlendi.

Fiyat gelişmeleri

İkinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında en çok satışı yapılan ilk 35 markanın 249 modeline ait 366 bin 170 ilanın ay boyunca fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, mayısta ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında perakende fiyatların bir önceki aya göre ortalama yüzde 0,35 düştüğü görüldü.

Yılbaşından itibaren ise mayıs ayı sonunda 2. el pazarında fiyatların yüzde 1,89 arttığı gözlendi.

1326 adet ikinci el elektrikli otomobil satıldı

Motor tipine göre değerlendirildiğinde, söz konusu pazarda geçen ay 95 bin 161 adetle en çok dizel araçlar satıldı.

Dizel otomobilleri 58 bin 938 adet satışla benzinli, 4 bin 86 ile oto gazlı otomobiller takip etti. Hibrit otomobil satış sayısı 1300, elektrikli otomobil satışları ise 1326 adet oldu. Mayıs 2023'te 710 adet ikinci el elektrikli otomobil satılmıştı.

Ocak-mayıs döneminde, geçen senenin ilk 5 ayı ile karşılaştırıldığında dizel araçların toplam satışlar içindeki payının yüzde 4,32 azaldığı, elektrikli araçların payının ise yüzde 105 yükseldiği görüldü.

Ortalama satış hızı 48 gün oldu

İkinci el çevrim içi pazarda mayıs ayında araçların ortalama satış hızı 48 gün olarak belirlendi. Fiat marka araçlar, ortalama 41 günle pazar ortalamasına göre 7 gün daha hızlı satıldı.

Mercedes-Benz ve BMW markalı araçlar ise 60 günlük hızla en yavaş satılan araçlar oldu.

Günlük 450 binden fazla ikinci el araç datası analiz ediliyor

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye ikinci el çevrim içi araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Raporda yer alan satış verileri, ikinci el araç ticareti yapan 40 binden fazla kurum ve kuruluşun çevrim içi pazardaki ilanlarına dayanıyor. Bunlar arasında Sahibinden, Arabam, Letgo ve VavaCars gibi listeleme sitelerinin yanı sıra kurumsal ikinci el web siteleri Leaseplan, Intercity ve Otokoç gibi kurum ve platformlar yer alıyor.

Verilere bireysel araç ilanları dahil edilmiyor. Çevrim içi platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor. Bunlardan ilki, değişen pazar koşullarına göre araç fiyatı revize edilerek ilanın yeniden yayınlanması. Söz konusu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor. İkinci sebep ise satış. Kurum, aracı sattığı için ilandan çekiyor. İlandan tamamen kaldırılan araçlar "satış" olarak kabul ediliyor.

Kaynak: AA

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