Türkiye\'de ilk iftar Aralık ve Iğdır\'da

TÜRKİYE'de, ilk iftarı sınır kenti Iğdır'ın Aralık ilçesi yaptı.

Ülkenin en doğusunda yer alan Azerbaycan, Ermenistan ve İran'la sınırı bulunan Iğdır'ın Aralık ilçesi, saat 05.20'deki imsak ile oruç tutmaya başladı. En erken oruca başlayan Aralık ilçesinde yaşayanlar, saat 17.49'da okunan akşam ezanıyla Türkiye'de ilk iftarı yaptı.

Aralık ilçesinden 2 dakika sonra iftar eden Iğdır'da ise protokol, şehit aileleri ve gazilerle buluştu. Minarelerden yükselen ezan sesi ile Iğdırlılar 2026 yılının ramazan ayının ilk iftarını en erken açan bölge oldu.

Bu arada Iğdır'da şehit aileleri ve gaziler iftar sofrasında buluştu. Valilik tarafından düzenlenen iftar yemeği saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası iftar için salonda ezan okundu. Vali M. Fırat Taşolar'ın da katıldığı iftar yemeğinde şehitler için dualar edildi.

Müftü Yardımcısı İsmail Büyük, Iğdır'ın güneşin ilk doğduğu ve battı yer olduğunu belirterek, ilk iftarında bu kentte açıldığını söyledi.