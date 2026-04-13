Araştırma: Türkiye'de Ateizm ve Deizm Sanıldığı Kadar Yaygın Değil

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zübeyir Nişancı, Türkiye Genel Sosyal Saha Araştırması Projesi'nin yayımladığı 'Verilerle Türkiye'de İnanç ve Dindarlık' raporunun detaylarını anlattı. Nişancı, araştırmalarının ateizm ve deizmin sanıldığı kadar yaygın olmadığını ortaya koyduğunu, ayrıca genç neslin daha az dindar olduğuna dair kesin bir yargıya varılamayacağını belirtti.

Nişancı, toplumun yüzde 94'ünün Allah'a inandığını, geriye kalan kesimin bir kısmının şüpheci, yaklaşık yüzde 4'lük bir kesimin ise ateizm, deizm ya da agnostisizme yakın durduğunu ifade etti. Türkiye'de inançlı olup ibadet etmeyen yaklaşık yüzde 25'lik bir kesim olduğunu aktaran Nişancı, ibadet etmeyenleri deist olarak tanımlamanın hatalı veri ortaya koyduğunu, bu durumun Batı'da 'aidiyetsiz inanç' veya 'pratiksiz inanç' gibi kavramlarla açıklandığını söyledi.

Araştırma verilerine göre, Türkiye'nin çoğunluğu kendini inançlı olarak tanımlarken, yüzde 67'si çok dindar veya dindar olduğunu belirtiyor. Nişancı, daha yaşlı gruplarda inanç ve dindarlık oranlarının daha yüksek olduğunu, ancak buradan 'yeni nesiller daha az dindar' diye otomatik bir çıkarım yapılamayacağını vurguladı. Dindarlığın en belirgin farklılaştığı alanın eğitim olduğunu aktaran Nişancı, eğitim seviyesi yükseldikçe inanç, dini pratikler ve dindarlık algısında düşüş görüldüğünü bildirdi.

Nişancı, kadınların erkeklere göre daha dindar olduğunu, en yaygın ibadet pratiğinin oruç olduğunu belirtti. Şehirleşmenin dindarlığı etkilediğini, yoğun kentlerde dindarlığın daha düşük olduğunu, ancak bu farkın çok büyük olmadığını ifade etti. Projenin amacının Türkiye'nin genel bir fotoğrafını çekmek ve daha nitelikli araştırmalarla farkların sebeplerini ortaya koymak olduğunu dile getirdi.