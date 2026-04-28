Türkiye'de İş Cinayetleri Rejimi: Günde Ortalama Beş İşçi Hayatını Kaybediyor
Türkiye'de İş Cinayetleri Rejimi: Günde Ortalama Beş İşçi Hayatını Kaybediyor

28.04.2026 04:49
Türkiye, Avrupa'da ölümlü iş kazalarında en yüksek orana sahip ülkelerden biri. Meslek örgütleri, sistemin ve yaptırımların gözden geçirilmesini talep ediyor.

Türkiye, Avrupa'da ölümlü iş kazalarında en yüksek orana sahip ülkelerden biri. ILO verilerine göre, ülkede her gün ortalama beş işçi iş kazalarında hayatını kaybediyor. SGK verileri 2024'te 733 bin 646 iş kazası kaydederken, sadece 888 meslek hastalığı tespit edildi. TMMOB, bu rakamların gerçeği yansıtmadığını belirterek, 'Türkiye'de bir iş cinayetleri rejimi olduğunu söylemek mümkündür' dedi.

TMMOB Genel Başkanı Emin Koramaz, sorunun yapısal olduğunu vurgulayarak, bağımsız ve etkin bir denetim mekanizması kurulması gerektiğini söyledi. Türk Tabipleri Birliği'nden Dr. Figen Şahpaz ise iş güvenliği hizmetlerinin yüzde 90'ının özel birimlerce sunulduğunu, 27 milyon çalışandan sadece 11 milyonunun bu hizmeti alabildiğini belirtti. Denetim eksikliklerine dikkat çeken Şahpaz, iş müfettişi sayısının yarıya düştüğünü ve işyerlerinin sadece binde 4'ünün denetlendiğini aktardı. 2013-2025 arasında en az 24 bin 860 işçinin hayatını kaybettiğini, yaz aylarında çalışan çocuk sayısının 3 milyona ulaştığını ve 852 çocuk işçinin öldüğünü ekledi.

