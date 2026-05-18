Türkiye'de İşsizlik Raporu: 13 Milyon İşsiz

(ANKARA) - DİSK-AR'ın "İşsizlik ve İstihdamın Görünümü 2026 1. Çeyrek" raporuna göre, Türkiye'de geniş tanımlı işsiz sayısı 13 milyon 265 bin olurken, çalışma çağındaki 66,7 milyon kişinin yalnızca 22,3 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda yer aldı.

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), "İşsizlik ve İstihdamın Görünümü 2026 1. Çeyrek" raporunu kamuoyuyla paylaştı. Raporda, TÜİK'in resmi istihdam oranını 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 47,2 olarak açıkladığı hatırlatılarak, DİSK-AR tarafından TÜİK verilerinden hareketle hesaplanan Kayıtlı Tam Zamanlı İstihdam (KATİ) oranının yüzde 33,4 olduğu belirtildi.

Rapora göre kadınlarda resmi istihdam oranı yüzde 30,4 iken KATİ oranı yüzde 19,6, erkeklerde resmi istihdam oranı yüzde 64,3 iken KATİ oranı yüzde 47,5 olarak hesaplandı.

Raporda, DİSK-AR tarafından yapılan KATİ hesaplamasıyla çalışma çağındaki (15 yaş üzeri) 66,7 milyon kişinin sadece 22,3 milyonu KATİ kapsamında çalıştığı belirtildi. Çalışma çağındaki 33,7 milyon kadının sadece 6,6 milyonu KATİ, çalışma çağındaki 33 milyon erkeğin ise 15,9 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda yer aldığı ifade edildi.

Raporda, TÜİK tarafından 2026 yılının ilk çeyreğinde dar tanımlı kadın işsizliğinin 1 milyon 312 bin, erkek işsizliğinin ise 1 milyon 582 bin olarak açıklandığı belirtildi. Raporda, TÜİK verilerinden yararlanarak hesaplanan geniş tanımlı işsiz sayısının kadınlarda 5 milyon 711 bin, erkeklerde 6 milyon 277 bin olarak gerçekleşti kaydedildi.

"AKP DÖNEMİNDE GENÇLER, İŞ BULMA ÜMİDİNİ KAYBETTİ"

Raporda, işsizlik oranlarına ilişkin yapılan değerlendirmede, şunlar kaydedildi:

"Gençlerde işsizlik oranlarının genel işsizlik oranlarından daha yüksek seyrettiği biliniyor. Öte yandan AKP döneminde gençlerde işsizlik vahim bir hal aldı. AKP'nin iktidara geldiği 2002 3. çeyreğinden bu yana gençlerde geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 26'dan yüzde 36'ya yükseldi. AKP döneminde geniş tanımlı genç işsizliği 10 puan yükseldi. AKP döneminde gençler iş bulma ümidini kaybettiler ve iş aramaktan vazgeçtiler."

AKP'nin iktidara geldiği 2002 3. çeyreğinde gençlerde dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 18,3 ve geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 26,1 idi. Gençlerde dar ve geniş tanımlı işsizlik arasındaki puan farkı 7,8'di. 2026 1. çeyreğinde ise gençlerde dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 15 olarak açıklandı. TÜİK verilerinden yararlanarak hesapladığımız 15-24 yaş arası genç nüfusta geniş tanımlı işsizlik oranı ise 2026 1. çeyreğinde yüzde 36 olarak gerçekleşti. Geniş tanımlı genç işsizliği dar tanımlı genç işsizliğinden 21 puan fazladır.

GENİŞ VE DAR TANIMLI İŞSİZLİK ARASINDAKİ PUAN FARKINA VURGU

Türkiye, yüzde 36'lık geniş tanımlı genç işsizliği ile pek çok Avrupa ülkesinden daha kötü durumda. Geniş tanımlı işsizlik oranı AB üyesi 27 ülke ortalamasından ise 6 puan daha yüksek. 2025 yıllık verilerine göre AB-27 ortalamasında dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 15,2 ve geniş tanımlı işsizlik oranı 28,7'dir."

2026'nın ilk çeyreğinde Türkiye'de dar tanımlı işsizlik oranının yüzde 15, geniş tanımlı işsizlik oranının yüzde 36 olduğu ifade edildi. Raporda, Türkiye ile AB ortalamasında dar tanımlı işsizlik oranlarının birbirine yakın olmasına rağmen geniş tanımlı işsizlik oranları arasında 7,3 puanlık fark bulunduğuna işaret edildi.

Türkiye'de zamana bağlı eksik istihdam edilenler ile iş aramaktan umudunu kesen gençlerin sayısının yüksek olması nedeniyle geniş tanımlı genç işsizliği ile dar tanımlı genç işsizliği arasındaki farkın açılmaya devam ettiği belirtildi.

HER 4 GENÇTEN BİRİ NE EĞİTİMDE NE İSTİHDAMDA

Raporda ayrıca, Türkiye'de NEET (ne eğitimde ne istihdamda olan gençler) oranına ilişkin verilere de yer verildi. 2025 yıllık verileri ile 2026'nın ilk çeyrek verilerine göre Türkiye'de her 4 gençten birinin ne eğitimde ne istihdamda olduğu belirtilirken, Türkiye'nin NEET oranının AB üyesi ülkeler ortalamasının 2,1 katına ulaştığı vurgulandı.

