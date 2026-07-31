Türkiye'de Kültür ve Sanat Festivalleri - Son Dakika
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Türkiye'de Kültür ve Sanat Festivalleri

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Ağustos ve eylül aylarında Türkiye genelinde bale, opera, caz, rock etkinlikleri düzenlenecek.

Ağustos ve eylül aylarında Türkiye'nin farklı kentlerinde düzenlenecek kültür ve sanat festivalleri, bale, opera, klasik müzik, caz, rock ve metal müzikten disiplinlerarası etkinliklere uzanan zengin programlarıyla sanatseverleri ağırlayacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 23. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, yarın başlayarak, 17 Ağustos'a kadar devam edecek. Balenin önemli eserlerinin sahneye taşınacağı festival Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Türkiye Kültür Yolu Festivali

Sekiz ay süren Türkiye Kültür Yolu Festivali, 7'den 70'e herkesi kültür ve sanatla buluşturuyor.

Festivalde, ağustos ve eylül aylarında Nevşehir, Malatya, Erzurum, Ordu, Çanakkale, Kayseri, Kahramanmaraş, Ankara ve İstanbul'da geniş bir yelpazede birçok etkinlik yapılacak.

Konserlerden sergilere, tiyatrodan söyleşilere uzanan yüzlerce etkinliğe ev sahipliği yapacak festival 1-9 Ağustos'ta Nevşehir, 8-16 Ağustos'ta Malatya, 15-23 Ağustos'ta Erzurum, 22-30 Ağustos'ta Ordu, 29 Ağustos-6 Eylül'de Çanakkale, 5-13 Eylül'de Kayseri, 12-20 Eylül'de Kahramanmaraş, 19-27 Eylül'de Ankara ve 26 Eylül-4 Ekim'de ise İstanbul'da düzenlenecek.

6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali, 6 Eylül'de başlayacak

Babylon Soundgarden, 22-23 Ağustos'ta Bonus Parkorman'da gerçekleştirilecek. Festivalin ilk gününde Tomora, Islandman, Vendredi Sur Mer, Rikas, Lin Pesto, Istanbul West Side Collective, Danae Palaka, Heryol, Pleizel ve Sren, ikinci gününde ise Jack White, Wet Leg, The Kills, Radio Free Alice, Miskinler, Granul, Olabilir!, Vicotüco ve Vovyo performans sergileyecek.

Bozcaada Caz Festivali, 4-6 Eylül'de Ayazma Manastırı, Habbele Beach, Salhane ve "Keşif" mekanlarında Gevende, Danae Palaka, Bova, 3pillie, Kaan Düzarat ve Çağıl Kaya'nın da aralarında bulunduğu sanatçıların katılımıyla gerçekleştirilecek.

6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali, 6-24 Eylül'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda düzenlenecek. Festival kapsamında konserlerin yanı sıra Carolin Widmann, Marc Coppey ve Razvan Popovici'nin katılımıyla ücretsiz ustalık sınıfları gerçekleştirilecek.

33. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, 12 Eylül'de başlayacak

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 33. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, 12-26 Eylül'de Aspendos Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek. Festivalde opera, bale ve sahne kantatından oluşan toplam 6 temsil sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Program kapsamında Kazak Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu da "Spartaküs" balesiyle festivale konuk olacak.

Bosphorus Open Air Metal Fest, 19-20 Eylül'de Maximum UNIQ Açıkhava'da Satyricon, I Am Morbid, Kataklysm, Moonspell, Rage, Terrorizer, Tankard ve Sarcofago'nun da aralarında bulunduğu 18 grubun katılımıyla gerçekleştirilecek.

36. Akbank Caz Festivali, 26 Eylül-11 Ekim tarihlerinde İstanbul'un farklı mekanlarında düzenlenecek. Akbank Sanat ile BKM organizasyonunda gerçekleştirilecek festivalde cazın yanı sıra farklı müzik türlerinden 200'ü aşkın yerli ve yabancı sanatçı sahne alacak.

Dhafer Youssef, Danae Palaka, James Carter Piano Quartet, Sasha Berliner, Savina Yannatou, Yazmin Lacey ve Yasmine Hamdan'ın da aralarında olduğu birçok ünlü isim caz festivali sahnesinde performans sergileyecek.

İstanbul Coffee Festival, 10-13 Eylül'de Tepe Nautilus'ta ziyaretçilerini ağırlayacak. Festivalde kahve markalarının stantlarının yanı sıra kahve kavurma atölyeleri, barista gösterileri, canlı müzik performansları ve deneyim alanları yer alacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'de Kültür ve Sanat Festivalleri - Son Dakika

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