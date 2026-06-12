Türkiye'de Mayıs Soğuk Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'de Mayıs Soğuk Geçti

12.06.2026 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 Mayısı, son 56 yılın en soğuk 7. Mayısı olarak kaydedildi. Sıcaklıklar normallerin altında.

Türkiye'de mayıs ayında ortalama sıcaklıklar mevsim normallerinin 1,4 derece altında gerçekleşirken, 2026 yılı mayısı son 56 yılın en soğuk 7'nci mayısı olarak kayıtlara geçti.

AA muhabirinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen ay sıcaklıklar, Marmara Bölgesi'nin tamamı, Karadeniz ve Ege Bölgesi'nin kıyı kesimleri, Akdeniz Bölgesi'nin batı kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde Ağrı, Iğdır, Ardahan, Van, Hakkari'de mevsim normalleri civarında, Kale (Demre) ve Bartın'da mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında gerçekleşti.

Türkiye genelinde 1991-2020 yılları arasında 17,1 derece ölçülen mayıs ortalama sıcaklığı, geçen ay 15,7 derece olarak kayıtlara geçti. 2026 yılı mayıs ayında sıcaklıklar, normalin 1,4 derece altında ölçüldü. Böylece, geçen ay son 56 yılın en soğuk 7'nci mayıs ayı olarak kayıtlara geçti.

Mayıs ayında en düşük sıcaklık sıfırın altında 2 derece ile Ardahan'da, en yüksek sıcaklık ise 37,9 derece ile Ceylanpınar'da ölçüldü.

Bölgelerde sıcaklıklar normallerin altında seyretti

Marmara Bölgesi'nde geçen ay ortalama sıcaklıklar Bilecik çevresinde mevsim normallerinin altında, bölgenin diğer kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin mayıs ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 17,4 derece iken bu yıl 17,1 derece olarak ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık 1,9 dereceyle Balıkesir'de, en yüksek sıcaklık ise 32,4 dereceyle Edirne'de kaydedildi.

Ege Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar Akhisar, Kütahya, Uşak, Emirdağ, Güney, Simav, Tavşanlı, Gediz, Yatağan, Muğla, Manisa, Salihli, Afyonkarahisar, Denizli, Marmaris ve Nazilli çevrelerinde mevsim normallerinin altında, diğer kesimlerde ise mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin mayıs ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 19 derece iken geçen ay 17,9 derece olarak ölçüldü. En düşük sıcaklık 0,4 dereceyle Simav'da, en yüksek sıcaklık ise 34 dereceyle Nazilli'de tespit edildi.

Akdeniz Bölgesi'nde Silifke, Elmalı, Yumurtalık, Dalaman, Anamur, Samandağ, Gazipaşa, Köyceğiz, Kaş, Finike, Manavgat, Antalya Havalimanı, Isparta, Alanya, Eğirdir ve Fethiye çevrelerinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında gerçekleşirken, Demre'de normallerin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde ise normallerin altında kaydedildi. Uzun yıllar mayıs ayı ortalama sıcaklığı 19,7 derece olan bölgede, geçen ay ortalama sıcaklık 18,5 derece oldu. En düşük sıcaklık eksi 0,1 dereceyle Göksun'da, en yüksek sıcaklık ise 35,4 dereceyle Kozan'da ölçüldü.

İç Anadolu Bölgesi'nde Kangal çevrelerinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında gerçekleşirken, diğer kesimlerde normallerin altında seyretti. Bölgenin mayıs ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 15,1 derece iken geçen ay 13,1 derece olarak kaydedildi. Bölgede en düşük sıcaklık eksi 0,6 dereceyle Ulukışla'da, en yüksek sıcaklık ise 28,5 dereceyle Çumra'da tespit edildi.

Karadeniz Bölgesi'nde Osmancık, Beypazarı, Karabük Kapullu, Kızılcahamam, Tokat, Tosya, Zile, Şebinkarahisar, İspir, Merzifon, Amasya, Kastamonu, Bolu, Çorum, Boyabat, Oltu, Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında, Bartın'da normallerin üzerinde, diğer kesimlerde ise normaller civarında gerçekleşti. Bölgenin mayıs ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 15,7 derece iken geçen ay 14,4 derece olarak ölçüldü. En düşük sıcaklık 0,3 dereceyle Bayburt'ta, en yüksek sıcaklık ise 31,8 dereceyle Bartın'da kaydedildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Başkale, Ardahan, Yüksekova, Iğdır, Van ve Ağrı çevrelerinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında gerçekleşirken, diğer kesimlerde normallerin altında seyretti. Bölgenin mayıs ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 13,9 derece iken geçen ay 12,2 derece olarak ölçüldü. En düşük sıcaklık eksi 2 dereceyle Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 31,3 dereceyle Iğdır'da tespit edildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tamamında sıcaklıklar mevsim normallerinin altında gerçekleşti. Bölgenin mayıs ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 20,9 derece olarak hesaplanırken, geçen ay ortalama sıcaklık 23,4 derece oldu. Bölgede en düşük sıcaklık 4,8 dereceyle Mardin'de, en yüksek sıcaklık ise 37,9 dereceyle Ceylanpınar'da kaydedildi.

Mayısta 2 ilçede minimum sıcaklık rekoru

Öte yandan, mayıs ayında 2 ilçede yeni minimum sıcaklık rekoru kaydedildi.

Anamur'da mayıs ayı en düşük sıcaklığı 8,2 derece olarak ölçülürken, bu değer uzun yıllar mayıs ayı minimum sıcaklığının 0,4 derece altında gerçekleşti. Kaş'ta ise 9,7 derece olarak ölçülen en düşük sıcaklık, uzun yıllar mayıs ayı minimum sıcaklık değerinin 1 derece altında kaydedildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Türkiye, Güncel, Çevre, Dünya, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de Mayıs Soğuk Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Şermin Tirit Şermin Tirit:
    ne değişiyor artık böyle haberlerden neyse dedim haber çıksın çıksın bu işin sonucu aynı kalıyo zaten 0 0 Yanıtla
  • Bireylül Demirsoy Bireylül Demirsoy:
    soğuk bir mayıs geçirmek kötü olmadı aslında ama bu kadar düşük sıcaklık biraz endişe verici yapı bilim insanları ne diyor acaba bunun uzun vadeli etkileri olur mu bilmiyorum ama dikkatli olmamız lazım 0 0 Yanıtla
  • Esin Orhan Esin Orhan:
    ya bu mayıs ayı çok garip geçti vallahi hava çok soğuktu normalde bu mevsimde t-shirt giyilirken biz hala mont giyiyorduk subhanallah doğa da bi garip oldu sanırım 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu’ya hak ettiği cevabı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya hak ettiği cevabı verdi
İsmail, Merih’in Ronaldo’yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı İsmail, Merih'in Ronaldo'yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı
Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi
Esrarengiz olay Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu Esrarengiz olay! Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu
CHP Parti Meclisi’nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu CHP Parti Meclisi'nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı’yı çıldırttı Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı

11:53
A Milli Takım’ı çok hafife aldı Avustralyalı futbolcudan olay sözler
A Milli Takım'ı çok hafife aldı! Avustralyalı futbolcudan olay sözler
11:27
Muharrem İnce’den Özel’i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi
Muharrem İnce'den Özel'i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi?
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
11:10
Vatan Bilgisayar’ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
11:05
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
10:40
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 12:09:18. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye'de Mayıs Soğuk Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.