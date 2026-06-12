Türkiye'de Mayıs Soğuk Geçti

Türkiye'de mayıs ayında ortalama sıcaklıklar mevsim normallerinin 1,4 derece altında gerçekleşirken, 2026 yılı mayısı son 56 yılın en soğuk 7'nci mayısı olarak kayıtlara geçti.

AA muhabirinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen ay sıcaklıklar, Marmara Bölgesi'nin tamamı, Karadeniz ve Ege Bölgesi'nin kıyı kesimleri, Akdeniz Bölgesi'nin batı kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde Ağrı, Iğdır, Ardahan, Van, Hakkari'de mevsim normalleri civarında, Kale (Demre) ve Bartın'da mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında gerçekleşti.

Türkiye genelinde 1991-2020 yılları arasında 17,1 derece ölçülen mayıs ortalama sıcaklığı, geçen ay 15,7 derece olarak kayıtlara geçti. 2026 yılı mayıs ayında sıcaklıklar, normalin 1,4 derece altında ölçüldü. Böylece, geçen ay son 56 yılın en soğuk 7'nci mayıs ayı olarak kayıtlara geçti.

Mayıs ayında en düşük sıcaklık sıfırın altında 2 derece ile Ardahan'da, en yüksek sıcaklık ise 37,9 derece ile Ceylanpınar'da ölçüldü.

Bölgelerde sıcaklıklar normallerin altında seyretti

Marmara Bölgesi'nde geçen ay ortalama sıcaklıklar Bilecik çevresinde mevsim normallerinin altında, bölgenin diğer kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin mayıs ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 17,4 derece iken bu yıl 17,1 derece olarak ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık 1,9 dereceyle Balıkesir'de, en yüksek sıcaklık ise 32,4 dereceyle Edirne'de kaydedildi.

Ege Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar Akhisar, Kütahya, Uşak, Emirdağ, Güney, Simav, Tavşanlı, Gediz, Yatağan, Muğla, Manisa, Salihli, Afyonkarahisar, Denizli, Marmaris ve Nazilli çevrelerinde mevsim normallerinin altında, diğer kesimlerde ise mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin mayıs ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 19 derece iken geçen ay 17,9 derece olarak ölçüldü. En düşük sıcaklık 0,4 dereceyle Simav'da, en yüksek sıcaklık ise 34 dereceyle Nazilli'de tespit edildi.

Akdeniz Bölgesi'nde Silifke, Elmalı, Yumurtalık, Dalaman, Anamur, Samandağ, Gazipaşa, Köyceğiz, Kaş, Finike, Manavgat, Antalya Havalimanı, Isparta, Alanya, Eğirdir ve Fethiye çevrelerinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında gerçekleşirken, Demre'de normallerin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde ise normallerin altında kaydedildi. Uzun yıllar mayıs ayı ortalama sıcaklığı 19,7 derece olan bölgede, geçen ay ortalama sıcaklık 18,5 derece oldu. En düşük sıcaklık eksi 0,1 dereceyle Göksun'da, en yüksek sıcaklık ise 35,4 dereceyle Kozan'da ölçüldü.

İç Anadolu Bölgesi'nde Kangal çevrelerinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında gerçekleşirken, diğer kesimlerde normallerin altında seyretti. Bölgenin mayıs ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 15,1 derece iken geçen ay 13,1 derece olarak kaydedildi. Bölgede en düşük sıcaklık eksi 0,6 dereceyle Ulukışla'da, en yüksek sıcaklık ise 28,5 dereceyle Çumra'da tespit edildi.

Karadeniz Bölgesi'nde Osmancık, Beypazarı, Karabük Kapullu, Kızılcahamam, Tokat, Tosya, Zile, Şebinkarahisar, İspir, Merzifon, Amasya, Kastamonu, Bolu, Çorum, Boyabat, Oltu, Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında, Bartın'da normallerin üzerinde, diğer kesimlerde ise normaller civarında gerçekleşti. Bölgenin mayıs ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 15,7 derece iken geçen ay 14,4 derece olarak ölçüldü. En düşük sıcaklık 0,3 dereceyle Bayburt'ta, en yüksek sıcaklık ise 31,8 dereceyle Bartın'da kaydedildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Başkale, Ardahan, Yüksekova, Iğdır, Van ve Ağrı çevrelerinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında gerçekleşirken, diğer kesimlerde normallerin altında seyretti. Bölgenin mayıs ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 13,9 derece iken geçen ay 12,2 derece olarak ölçüldü. En düşük sıcaklık eksi 2 dereceyle Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 31,3 dereceyle Iğdır'da tespit edildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tamamında sıcaklıklar mevsim normallerinin altında gerçekleşti. Bölgenin mayıs ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 20,9 derece olarak hesaplanırken, geçen ay ortalama sıcaklık 23,4 derece oldu. Bölgede en düşük sıcaklık 4,8 dereceyle Mardin'de, en yüksek sıcaklık ise 37,9 dereceyle Ceylanpınar'da kaydedildi.

Mayısta 2 ilçede minimum sıcaklık rekoru

Öte yandan, mayıs ayında 2 ilçede yeni minimum sıcaklık rekoru kaydedildi.

Anamur'da mayıs ayı en düşük sıcaklığı 8,2 derece olarak ölçülürken, bu değer uzun yıllar mayıs ayı minimum sıcaklığının 0,4 derece altında gerçekleşti. Kaş'ta ise 9,7 derece olarak ölçülen en düşük sıcaklık, uzun yıllar mayıs ayı minimum sıcaklık değerinin 1 derece altında kaydedildi.