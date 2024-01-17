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Türkiye'de meydana gelen trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı - Son Dakika
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Türkiye'de meydana gelen trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Türkiye genelinde geçen yıl meydana gelen trafik kazalarının Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, kazaların önlenmesi için daha dikkatli olunması gerektiği mesajı verildi. Kazalar arasında otomobilin refüje girmesi, yaya geçidinde otobüs çarpması, ıslak zeminde kayan kamyonun devrilmesi gibi olaylar yer alıyor.

Türkiye\'de meydana gelen trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı
17.01.2024 - 10:01,
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Türkiye'de geçen yıl meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yurt genelinde geçen yıl meydana gelen ve KGYS kameralarının kaydettiği bazı trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi." mesajına yer verildi.

Bartın'da refüje hızlı giren otomobilin kontrolden çıkarak, trafik ışıklarına çarpması ve ardından takla atması, İstanbul'da yaya geçidinden geçen kişiye otobüs çarpması ve yine İstanbul'da ıslak zeminde kaymaya başlayan kamyonun devrilmesi ve bir süre sürüklenmesi KGYS kameralarına yansıyan görüntüler arasında bulunuyor.

Burdur'da yolun karşısına geçen yayaya motosikletin çarpmasının ardından yaya ile motosiklet sürücüsünün savrulduğu, Samsun'da kırmızı ışıkta geçen motosikletin başka bir motosiklete çarptığı, Kütahya'da seyir halindeki otomobilin karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptığı anlar da EGM'nin paylaştığı görüntüler arasında yer alıyor.

Burdur'da seyir halindeki motosikletin yola dönen traktöre, Tokat'ta da ters yönden gelen araca çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybeden şoförün park halindeki taksilere çarpması da kaydedilen görüntüler arasında dikkati çekiyor.

Kaynak: AA
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