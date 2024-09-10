Akdeniz Foku Güneşlenirken Görüntülendi - Son Dakika
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Akdeniz Foku Güneşlenirken Görüntülendi

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Muğla kıyılarında yaşayan nadir Akdeniz Foku, bir off-shore balık tesisinde güneşlenirken görüntülendi. Akdeniz Foku'nun korunması ve yaşam alanlarının korunması için çalışmalar yapılıyor.

10.09.2024 13:51
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Türkiye'de sadece 100 tane olan Akdeniz Foku'nun güneş keyfi

MUĞLA - Dünyada 600-700 Türkiye'de ise yaklaşık 100 bireyin bulunduğu tahmin edilen Akdeniz Foku, Gökova Körfezinden Kaş Kekova'ya olan yaklaşık 710 kilometrelik kıyı şeridinde yaşamlarını sürdürüyor.

Muğla kıyılarında zaman zaman teknelere çıkarak dinlenen Akdeniz Foku'nun bir bireyi Milas Güllük Körfezindeki off-shore (açık deniz) balık tesislerinde güneşlenirken görüntülendi. Tesiste görevli vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülenen Akdeniz Foku uzun süre güneşlendikten sonra görüntülendiğini fark edince tekrar denize göndü.

Akdeniz foklarının korunması, izlenmesi ve yaşam alanlarının korunmasına yönelik çalışma yürüten Akdeniz Koruma Derneğinden yapılan açıklamada, "Dünyada 600 - 700 arasında Türkiye kıyılarında ise 100 kadar Akdeniz foku (Monachus monachus) yaşıyor. Bu hassas tür için yürütülen koruma çalışmaları türün sadece Türkiye değil, dünya popülasyonu için de önem taşıyor. Akdeniz keşiş fokları, Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin yayınladığı Kırmızı Liste'ye göre dünya genelinde 'Hassas (VU)', Doğu Akdeniz'de ise 'Nesli Tehlike Altında (EN)' kategorisindedir. Akdeniz fokunu gördüğünüzde, uzak mesafede kalın. Akdeniz keşiş fokuna güvenli bir mesafede kalmalı ve yaklaşarak onları strese sokmamalısınız. Fokları rahatsız etmeyecek şekilde sessiz olmalı, dokunmaya veya beslemeye çalışmamalısınız. Fokların dinlenme ve üreme alanları olan mağaralara karadan veya denizden giriş yapmamalısınız" denildi.

Kaynak: İHA

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