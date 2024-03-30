Türkiye'de Seçim Propagandası Sona Erdi, Seçim Yasakları Başladı - Son Dakika
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Türkiye'de Seçim Propagandası Sona Erdi, Seçim Yasakları Başladı

Türkiye\'de Seçim Propagandası Sona Erdi, Seçim Yasakları Başladı

Türkiye'de yapılacak olan seçimlere yönelik propaganda serbestliği saat 18.00 itibarıyla sona erdi. Yarın saat 18.00'e kadar radyolar ve yayın organları seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapamayacak. YSK'nın seçimle ilgili haber ve tebliğleri ise 18.00 ila 21.00 saatleri arasında yayınlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, ancak YSK bu süreyi öne alabilecek.

30.03.2024 18:34
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Türkiye yarın sandık başına gidiyor. Seçimlere yönelik propaganda serbestliği sona erdi ve bazı seçim yasakları başladı.

YSK'nın daha önce ilan ettiği seçim takvimine göre, siyasi propaganda serbestliği saat 18.00 itibarıyla sona erdi.

Buna göre, yarın saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organları seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapamayacak, 18.00 ila 21.00 saatleri arasında yalnızca YSK'nın seçimle ilgili haber ve tebliğleri yayınlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak ancak YSK bu süreyi öne alabilecek.

Kaynak: ANKA

Türkiye, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

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