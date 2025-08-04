Türkiye'de Sınai Mülkiyet Başvuruları Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Türkiye'de Sınai Mülkiyet Başvuruları Artıyor

04.08.2025 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2023'ün ilk yarısında Türkiye'de 99 bin yerli sınai mülkiyet başvurusu yapıldı.

6 Nisan 1920

1- Türkiye'de yılın ilk yarısında yaklaşık 99 bin yerli sınai mülkiyet başvurusu yapıldı

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Muhammed Zeki Durak:

"Bu başvuruların 3 bin 538'i yerli patent, 1640'ı yerli faydalı model, 75 bin 577'si yerli marka, 17 bin 820'si yerli tasarım ve 160'ı coğrafi işaretten oluştu"

"Patent, marka, tasarım ve coğrafi işaret alanlarındaki başvuru ve tescil verileri, ülkemizin üretim kapasitesini, yenilikçiliğe verdiği önemi ve uluslararası alandaki yükselişini göstermektedir"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

2- "Türkiye'nin Kuzey Kutbu'ndaki Bilimsel Ayak İzi: 5. Arktik Seferi"

Sefer kapsamında bilim insanları, Arktik Okyanusu'nda Svalbard Adası etrafında yaklaşık 3 bin deniz mili seyri gerçekleştirerek, 70 örnekleme istasyonunda 19 farklı projeyle gezegenin geleceği için sorularına cevap aradı

5. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy:

"Tüm çalışmalarımızdan elde edilecek uluslararası yayınlar, tıpkı önceki Arktik ve Antarktika Ulusal Kutup Bilim Seferlerimizde olduğu gibi ülkemizin kutup bilimleri alanındaki gücünün gösterilmesine katkı sunmaya devam edecektir"

(Şebnem Coşkun/Svalbard) (Fotoğraflı)

3- İstanbul'a "otobüs öncelikli yol" uygulaması geliyor

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı:

"İstanbul'da yollarda yüzde 85'i bir yolculu otomobiller var. Otobüs de bu yollardan geçiyor, toplu ulaşım araçları, minibüs, ticari taksi, hepsi bu yollardan geçiyor. Dolayısıyla da yollar tıkanıyor. Ne yapmak lazım? Yol kapasitelerini toplu ulaşım lehine kullanmak lazım. Otobüs öncelikli şeritler çizmemiz lazım"

"Binlerce kilometre ana arteri olan bir İstanbul'da en az 2 şeridi olan her yolda uygulanabilir. Yeter ki iyi planlayıp iyi bir analiz yapalım, talep analizi, iyi bir geometrik planlama, iyi bir elektronik denetim sistemi kontrolü ile her yerde uygulayabilirsiniz"

(Hamdi Dindirek/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Yılın ilk 6 ayında güneş gözlüğü ithalatında İtalyan ürünler ilk sırada yer aldı

Türkiye, ocak-haziran döneminde 138,5 milyon dolar karşılığı toplam 3 milyon 902 bin 388 adet güneş gözlüğü ithal etti

Söz konusu dönemde tutar bazında en fazla ithalat İtalya'dan yapılırken, miktar bazında ithalatta Çin öne çıktı

(Seda Tolmaç/Ankara)

5- Fenerbahçe temmuzda yatırımcısına en fazla kazandıran kulüp oldu

Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında Fenerbahçe temmuz ayında yüzde 16,6 artışla ilk sırada yer aldı

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip kulüp olan Galatasaray temmuz ayını 19 milyar 35 milyon lira piyasa değeriyle tamamladı

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

6- Türk judosunda olimpiyat madalyasının "İtalyan ekolü" ile 2028'de geleceğine inanç tam

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz:

"İtalyanlar bizim için daha uyumlu. Hem teknik hem de fizik gücü yüksek bir hocayla, zihinsel olarak da güçlü bir karakterle devam etmek istedik"

"Yeni hocamız (Giorgio) Vismara ile gençler ve ümitlerden gelen sporcularımızı da koordine edip, 2028 takımını oluşturup, olimpiyat odaklı devam edeceğiz"

"2028 Los Angeles'ta özellikle madalya beklediğimiz sporcularımız var. Ümitlerden, gençlerden gelen çok başarılı grafik çizen sporcularımız var"

(Fatih Çakmak/Ankara) (Fotoğraflı/Görüntülü)

7- DOSYA HABER/SÜPER LİG'DE SEZON BAŞLIYOR - Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu öncesi hazırlanan istatistik haberlere devam edilecek.

Ligin gol kralları (Metin Arslancan)

Ligde 67 sezonda 6 şampiyon çıktı (Metin Arslancan)

Lig'in en gollü maçları (Metin Arslancan)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Ulaşım, ankara, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de Sınai Mülkiyet Başvuruları Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır aracını ekspertize götüren iş insanı, hayatının şokunu yaşadı Sıfır aracını ekspertize götüren iş insanı, hayatının şokunu yaşadı
1855 yılında Tendürek Dağı’ndan akan lavların yuttuğu köyleri araştırıyorlar 1855 yılında Tendürek Dağı'ndan akan lavların yuttuğu köyleri araştırıyorlar
Park yeri yüzünden tartıştığı kardeşini öldürdü Park yeri yüzünden tartıştığı kardeşini öldürdü
Avustralya’da 90 bin kişi Filistin’e destek için yürüdü Avustralya'da 90 bin kişi Filistin'e destek için yürüdü
Ürünü müşteriye fırlattı, müşteri kasiyere yumrukla saldırdı Ürünü müşteriye fırlattı, müşteri kasiyere yumrukla saldırdı
Yaşlı çifti hayattan koparan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı Yaşlı çifti hayattan koparan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Kendi kendine yanmaya başlayan elektrikli otomobil dakikalar içinde küle döndü Kendi kendine yanmaya başlayan elektrikli otomobil dakikalar içinde küle döndü
Anestezi gazı üretim fabrikasında patlama 2 işçi hayatını kaybetti Anestezi gazı üretim fabrikasında patlama! 2 işçi hayatını kaybetti
Beşiktaş’ta Semih Kılıçsoy, Cagliari’ye kiralandı Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, Cagliari'ye kiralandı
Binlerce Galatasaraylı ıslıklamıştı Guendouzi’den o tepkilere şaşırtan cevap Binlerce Galatasaraylı ıslıklamıştı! Guendouzi'den o tepkilere şaşırtan cevap
İstanbul Havalimanı’nda tarihi rekor Bakan Uraloğlu duyurdu İstanbul Havalimanı'nda tarihi rekor! Bakan Uraloğlu duyurdu

10:12
Ağustos ayında konut ve iş yerleri kiralarında tavan zam oranı yüzde 41,13 oldu
Ağustos ayında konut ve iş yerleri kiralarında tavan zam oranı yüzde 41,13 oldu
10:06
Dünya İsrailli esirin videosunu konuşuyor Netanyahu zorda, halk sokağa döküldü
Dünya İsrailli esirin videosunu konuşuyor! Netanyahu zorda, halk sokağa döküldü
10:02
Enflasyon temmuz ayında yüzde 2,06 arttı, yıllık bazda yüzde 33,52 oldu
Enflasyon temmuz ayında yüzde 2,06 arttı, yıllık bazda yüzde 33,52 oldu
09:57
Yemen’de göçmen teknesi battı: 68 kişi hayatını kaybetti
Yemen'de göçmen teknesi battı: 68 kişi hayatını kaybetti
09:49
MİT, PKK’nın elindeki iki görevlisini Türkiye’ye getirdi: Biri sağ, diğeri şehit
MİT, PKK'nın elindeki iki görevlisini Türkiye'ye getirdi: Biri sağ, diğeri şehit
16:37
Göztepeli Romulo rekor bonservisle Türkiye’den ayrılıyor
Göztepeli Romulo rekor bonservisle Türkiye'den ayrılıyor
16:30
Fenerbahçe ile anılan Brahim Diaz doğum gününde imzayı atıyor
Fenerbahçe ile anılan Brahim Diaz doğum gününde imzayı atıyor
16:07
Düzce’de su borusu patladı: 5 metre su fışkırdı
Düzce'de su borusu patladı: 5 metre su fışkırdı
15:59
Pakistan’daki selde can kaybı 299’a yükseldi
Pakistan'daki selde can kaybı 299'a yükseldi
15:52
Galatasaraylı yönetici Abdullah Kavukcu, gazeteciyi tehdit etti İşte o sözler
Galatasaraylı yönetici Abdullah Kavukcu, gazeteciyi tehdit etti! İşte o sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2025 11:05:46. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye'de Sınai Mülkiyet Başvuruları Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.