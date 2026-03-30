Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'de Yağışlar Rekor Seviyede Artış Gösterdi

30.03.2026 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1 Ekim-28 Şubat döneminde yağışlar, geçen yıla göre %75 artış gösterdi. Ege Bölgesi en fazla arttı.

Türkiye'de, 1 Ekim ile 28 Şubat arasındaki tarım sezonunda yağışlar, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 24, geçen yıla göre ise yüzde 75 arttı.

Türkiye'de su/tarım yılı yağışları, mevcut senenin 1 Ekim'i ile sonraki yılın 30 Eylül'üne kadar olan dönemde Meteoroloji Genel Müdürlüğünce takip edilip hesaplanıyor.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar su/tarım yılı ekim-şubat yağışları (1991-2020) 313 milimetre ölçüldü. Yağışlar, geçen yılın su/tarım yılı 5 aylık döneminde 221,4, bu yılın su/tarım yılı 5 aylık döneminde ise ortalama 387,7 milimetre olarak kayıtlara geçti.

Ülkedeki 2026 su/tarım yılı 5 aylık yağışlarında uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 24, geçen yıla göre ise yüzde 75 arttı.

Yağışlar bu dönemde Kastamonu, Sinop, Çorum, Konya, Malatya, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Rize ve Artvin çevrelerinde yüzde 20'nin üzerinde azalırken, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Düzce, Zonguldak, Bolu, Antalya, Burdur, Isparta, Adana, Yozgat, Kayseri, Sivas, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Van çevrelerinde normaline göre yüzde 80'in üzerinde arttı.

Su yılı yağışları tüm bölgelerde normalinin ve geçen yılın üzerinde gerçekleşti. Normallerine göre en fazla artma yüzde 33 ile Ege Bölgesi'nde kaydedildi.

Su yılı 5 aylık yağışlarda İç Anadolu Bölgesi'nde 13, Ege Bölgesi'nde 11, Karadeniz Bölgesi'nde son 10 yılın en yüksek yağış seviyesi kayıtlara geçti.

İl geneli yağışlarda en fazla yağış 799,6 milimetre ile Antalya'da, normaline göre en fazla artış yüzde 52 ile Kayseri'de kaydedildi.

Su yılı yağışlarında en az yağış alan il 153.9 milimetre ile Iğdır, normaline göre en fazla azalma gösteren il ise yüzde19 azalma ile Rize oldu.

2026 su/tarım yılı 5 aylık yağışlarına ilişkin tablo şöyle şekillendi:

Bölgeler2026 su/tarım Yağış (mmNormal (mm)2025 su/tarım Yağış (mm)Normaline Göre Değişim(%)Geçen Yıla Göre Değişim(%)
Marmara449,8382,2302,618 artma49 artma
Ege496,2373,4269,633 artma84 artma
Akdeniz575,2443,8282,230 artmaYüzde 100'den fazla artma
İç Anadolu234,2190,2104,423 artmaYüzde 100'den fazla artma
Karadeniz376,7331,3355,314 artma6 artma
Doğu Anadolu337259,8157,130 artmaYüzde 100'den fazla artma
Güneydoğu Anadolu387,3337,6147,715 artmaYüzde 100'den fazla artma
Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, İstanbul, Güncel, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son 72 saat! Maliye yakın takibe aldı, Bakan Şimşek'ten kritik uyarı
Annesini darbederken kendisine engel olmak isteyen eşini bıçaklayarak öldürdü
NATO'dan dikkat çeken 'Türkiye' paylaşımı: 100 gün kaldı
11:30
Otel baskınından yeni detay: Valizlerindeki ayrıntı başka bir skandalı ortaya çıkardı
11:30
Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını patlatıyor! Milli futbolcu formayı giyecek
11:26
İstanbul'daki zincirleme kazada mucize! Şehit polis hayata döndü
11:11
Oto yıkama işine giren Sivaslı Sezgin, bulduğu yöntemle kazancını katlıyor
11:04
Etimesgut Belediyesi'ne operasyonla ilgili Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk açıklama
10:31
ABD, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu ele geçirmek için operasyon planlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 11:37:20. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.