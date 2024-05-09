Türkiye'de Yaratıcı Ekonominin Uygun Şekilde Dönüştürülmesi için Kapasite Geliştirme Projesi'nin Bilgilendirme Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Türkiye'de Yaratıcı Ekonominin Uygun Şekilde Dönüştürülmesi için Kapasite Geliştirme Projesi'nin Bilgilendirme Günü Etkinliği Düzenlendi

Türkiye\'de Yaratıcı Ekonominin Uygun Şekilde Dönüştürülmesi için Kapasite Geliştirme Projesi\'nin Bilgilendirme Günü Etkinliği Düzenlendi

Türkiye'nin yaratıcı ekonomi potansiyelini güçlendirmek amacıyla yürütülen INSPIRE projesinin bilgilendirme günü etkinliği Salt Galata'da gerçekleştirildi. Etkinlikte, sanayi ve teknoloji alanında altyapıyı geliştirmeye yönelik çalışmalar hakkında bilgi verildi ve yaratıcı ekonominin önemi vurgulandı. İstanbul'un yaratıcı ekonomi potansiyeli ve İstanbul Kalkınma Ajansı'nın projeleri de konuşuldu.

09.05.2024 19:31
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Türkiye'nin yaratıcı ekonomi potansiyelini güçlendirmek için yürütülen Türkiye'de Yaratıcı Ekonominin Uygun Şekilde Dönüştürülmesi için Kapasite Geliştirme Projesi'nin (INSPIRE) bilgilendirme günü etkinliği Salt Galata'da düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğin açılışında Kalkınma Ajansları Koordinasyon Müdürü Dr. Abdulvahap Yoğunlu ile İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Genel Sekreteri Dr. Ziya Taşkent konuşma yaptı.

Yoğunlu, Bakanlık olarak Türkiye genelinde sanayi ve teknoloji alanında altyapıyı geliştirmeye ve insan kaynaklarında niteliği artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Ülkelerarası rekabet anlamında da ülkemizin ulusal strateji planlarında yaratıcı ekonomi önemli yer tutuyor." dedi.

Yaratıcı ekonomi potansiyeli konusunda İstanbul'un önemli bir lokasyon olduğuna vurgu yapan Yoğunlu, şunları kaydetti:

"Yaratıcı ekonomi, kültürel birikim ve yerel kodlarla mümkün oluyor. İstanbul başta olmak üzere, bu gücü Kalkınma Ajanslarımızla birlikte koordine edeceğiz. Özel sektörün değerli ekosistem temsilcileriyle gelişen bu konunun bir politikaya dönüşmesi de önem arz ediyor. Kalkınma planımızın ana başlıklarında, yaratıcı ekonomi potansiyelini güçlendirmeye çalışıyoruz. Bunu da kalkınma ajanslarımızla birlikte koordine ediyoruz. Bu projeyle bir eylem planı çıkararak bu stratejiyi ortaya çıkaracağız."

"Yaratıcı ekonomi, öncelikli 5 stratejik alandan biri"

Dr. Ziya Taşkent ise yaratıcı ekonominin gerek ülke özelinde gerek dünya genelinde devasa bir ekonomiye karşılık geldiğini belirterek, "Bizlerin tabi olduğu, üst politika belgeleri dediğimiz 12. Kalkınma Planı'nda da yaratıcı ekonominin önemine değinilmiş. 12. Kalkınma Planı'nda, 'Kültür sanata erişim ve katılım imkanlarının artırılması', 'Kültür alanında bilgi ve veri alanının güçlendirilmesi' gibi maddeler var. İSTKA olarak 5 yıllık planımızda yaratıcı ekonomi, öncelikli 5 stratejik alandan biri olarak yorumlanıyor." diye konuştu.

Yaratıcı ekonomi ekosisteminin İstanbul genelinde güçlendirilmesinin önemine işaret eden Taşkent, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul dediğimizde sadece tarihi değeri, kültürel envanteriyle öne çıkan bir şey anlamıyoruz. Bütün bu ekonomik paydada, payı oldukça büyük ekonomik bir sistemden bahsediyoruz. İstanbul'un 2010'da Avrupa Kültür Başkenti olması, 2017'de ise Yaratıcı Kültür ve Yaratıcı Şehirler Ağına tasarım başlığı altında dahil edilmesi gibi bu potansiyeli ve gücünü teyit eden payeleri de var. İSTKA 15 yıldır 128 projeye destek vermiş ve bu projelerin mali karşılığı 1,1 milyar liraya tekabül ediyor. Önceliğimiz etkinlik bazlı işlerden ziyade kurumsal yapı oluşturmaya dönük projeler."

Açılış konuşmalarının ardından Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu Takım Lideri Laetitia Manach projenin sunumunu yaptı.

Kaynak: AA

Kültür, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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