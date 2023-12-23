Türkiye\'de yaşayan göçmen çocuklar, Gazze\'de yaşananları resmetti

Türk, Afgan, Iraklı ve Suriyeli çocuklar, İsrail'in saldırılarının yaşandığı Gazze'yi resmetti, okudukları şiirlerle Filistin'de yaşananların sona ermesi mesajını verdi.

Bazı sivil toplum kuruşlarınca ilan edilen "23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar Günü" kapsamında, İlke Kadın, İlim, Kültür ve Dayanışma Derneği (İLKDER) tarafından Altındağ Gençlik Merkezi'nde "Çocuklar Fırçanı, Kağıdını Al Gel Gazze'yi Çizelim" etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında bir araya gelen Türk, Afgan, Iraklı ve Suriyeli çocuklar, Filistin'de yaşananlarla ilgili şiirler okudu.

İsrail'in saldırılarının yoğun olarak yaşandığı Gazze'de yaşananları resmeden çocuklardan Gülfem Akalın, İsrail'in saldırılarında çok sayıda Filistinli çocuğun yaşamını yitirdiğini belirterek "Kelebeklerin bile çocuklardan daha uzun yaşadığı Gazze, çocuk mezarlığına döndü." dedi.

Çocukların öldürüldüğü bir dünyada hiçbir şeyin öneminin olmadığını ifade eden Akalın, dünyanın neresinde olursa olsun öldürülen çocukları unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

"Herkesin yaşama hakkı elinden alınıyor"

İLKDER Başkanı Özden Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin konusunun yıllardır gündemde olduğunu belirterek, Filistin'de yaşanan zulmün sona ermesi için her zaman umutla dua ettiklerini ancak İsrail saldırılarının gün geçtikçe artarak sürdüğünü belirtti.

İsrail'in yaptıklarını "soykırım" olarak nitelendirdiklerini dile getiren Sönmez, kadın ve çocuklar başta olmak üzere herkesin yaşam hakkının elinden alındığını ifade etti.

Sönmez, herkesten önce çocukların yaşamaya hakları olduğunu vurgulayarak "Bu soykırım, katliam durmalı ve çocukların öldürülmesine dünya seyirci kalmamalı." dedi.

Filistin'de İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden çocuklardan Rim'in doğum günü olan 23 Aralık'ın "Dünya Şehit Çocuklar Günü" olarak belirlendiğini belirten Sönmez, şunları kaydetti:

"Burada şu anda Afgan, Suriyeli, Iraklı var. Türk çocuklarımızla birlikte tüm çocuklarımız 'Rim'ler ölmesin, onların da yaşama hakları var' mesajını verebilmek için buradalar. Burada çocuklarımız kendi akıllarınca, nasıl hayal ediyorlarsa Gazze'yi çizecekler. Çünkü çocuklarımız da bu yaşananları izleyip görüyorlar."