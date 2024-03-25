Türkiye'deki Halk Kütüphanelerinin Sayısı 1298'e Ulaştı - Son Dakika
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Türkiye'deki Halk Kütüphanelerinin Sayısı 1298'e Ulaştı

Türkiye\'deki Halk Kütüphanelerinin Sayısı 1298\'e Ulaştı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, halk kütüphaneleri sayısının 1298 olduğunu, kullanıcı sayısının da 33 milyonu aştığını bildirdi.

25.03.2024 11:14
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İSA TOPRAK- Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, halk kütüphaneleri sayısının 1298 olduğunu, kullanıcı sayısının da 33 milyonu aştığını bildirdi.

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Beyoğlu, 60. Türkiye Kütüphaneler Haftası dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlığa bağlı faaliyet gösteren halk kütüphanesi sayısının 1298 olduğunu, 81 ilde ve ilçelerin neredeyse tamamında kütüphane sayılarının her geçen gün arttığını belirtti.

Cumhuriyet'in 100. yılında 100 kütüphane hedefine ulaştıklarını ve 106 yeni kütüphaneyi vatandaşların hizmetine sunduklarını aktaran Beyoğlu, "Yılbaşından bu yana açtığımız kütüphanelerle birlikte Bakanlığımıza bağlı halk kütüphanesi sayısı 1298 oldu. 106 yeni kütüphane ile kapalı kullanım alanımızı, bir yılda 400 bin metrekareden, 510 bin metrekareye, oturma kapasitemizi 90 binden 130 bine çıkardık. 2022 yılı sonunda 26 milyon olan kullanıcı sayımız, bir yılda 33 milyonu aştı." ifadelerini kullandı.

Rami Kütüphanesi bir yılda 2,5 milyon kullanıcıyı ağırladı

Kütüphanelerin kullanıcı sayılarının artmasında Rami Kütüphanesinin de çok büyük etkisi olduğunu, sunduğu imkanlarla okuyucuların ilgisini çektiğini ifade eden Beyoğlu, "Rami Kütüphanesi geçen sene 2,5 milyon kullanıcıyı ağırladı." dedi.

Beyoğlu, son dönemde yeni hizmete sundukları kütüphanelerde teknoloji kullanımını en üst düzeye çıkarmaya, koleksiyon yönetiminden kullanıcıların ödünç alıp vermelerine kadar bütün sistemleri en üst seviyede kullanmaya çalıştıklarını vurguladı.

Batman Şehit Şenay Aybüke Yalçın Halk Kütüphanesine 1,6 milyon kullanıcı

Beyoğlu, "Kütüphaneler sadece kitap ödünç alınıp verilen statik yapılar değil, daha proaktif yapılar. Kütüphanelerimiz her yaş grubundan kullanıcımızın bilgi kaynaklarına erişim, sosyal, kültürel eğitsel ihtiyaçlarını karşılayan buna yönelik faaliyetler, atölyeler düzenleyen yapılara dönüştü. Bu çerçevede açtığımız kütüphaneler hem mekansal hem işlevsel olarak çok zengin yapılar, aralarında ayrım yapmak çok zor. Son dönemde Malatya, Denizli, Kastamonu'da açtığımız ilk halk kütüphanelerimiz son dönemde açtığımız en zengin kütüphaneler arasında yer alıyor." dedi.

Taner Beyoğlu, Rami Kütüphanesinden sonra Batman Şehit Şenay Aybüke Yalçın Halk Kütüphanesinin geçen yıl 1,6 milyon kullanıcıya hizmet verdiğini söyledi.

Kütüphanelerdeki koleksiyon yönetiminin ihtisas gerektirdiğini belirten Beyoğlu, halk kütüphanelerindeki koleksiyonları merkezi alımlarla yaptıklarını anlattı.

Beyoğlu, "Geçen sene 150 milyon lira kaynağı kitap alımlarına ayırdık. Koleksiyonlarımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Halk kütüphanelerimiz kendileri de kitap temin edebiliyorlar, onun için de bir kaynak ayırıyoruz. Bağışlarla da koleksiyonlarımızı genişletmeye çalışıyoruz." dedi.

Bebekler kütüphanede

Yeni açılan kütüphanelerin tamamında 0-3 yaş, 4-6 yaş ve 7-14 yaş gruplarına özel olarak işlevlendirilen bölümlerin olduğunu belirten Taner Beyoğlu, müstakil bebek ve çocuk kütüphaneleri açtıklarını ve sayısının 80'ini geçtiğini söyledi.

Sadece 0-3 yaş grubu bebeklere hizmet veren kütüphanelerin sayısının ise 20'yi bulduğunu anlatan Beyoğlu, annelerin bu kütüphanelerden son derece memnun olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Türkiye, Beyoğlu, Kültür, Güncel, Son Dakika

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