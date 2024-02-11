Türkiye'deki kadın akademisyen oranı OECD ortalamasının üstünde - Son Dakika
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Türkiye'deki kadın akademisyen oranı OECD ortalamasının üstünde

Türkiye\'deki kadın akademisyen oranı OECD ortalamasının üstünde

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye'deki kadın akademisyen oranının OECD ülkelerindeki ortalamanın üzerinde olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, Türkiye'deki üniversitelerdeki öğretim elemanlarının yüzde 46,4'ünün kadın olduğu belirtildi. Kadın akademisyenlerin en yüksek olduğu alanın sağlık bilimleri olduğu ve mühendislik alanında kadın akademisyen sayısının arttığı ifade edildi.

11.02.2024 13:01  Güncelleme: 13:03
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye'deki yüzde 46,4'e yükselen kadın akademisyen oranının, OECD ülkelerindeki yüzde 43 ortalamanın üstünde yer aldığını bildirdi.

YÖK'ten, Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Uluslararası Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, yükseköğretimdeki 7 milyon 503 bin 181 öğrenciden 3 milyon 879 bin 512'sinin kızlardan, 3 milyon 623 bin 669'unun erkeklerden oluştuğu aktarıldı.

Açıklamada, Türkiye'deki üniversitelerde 97 bin 291'i erkek, 84 bin 207'si kadın toplam 181 bin 498 öğretim elemanı bulunduğu belirtildi. Böylece kadın akademisyenlerin oranının yüzde 46,4'e yükseldiği, bu oran ile Türkiye'nin, Avrupa ve OECD ülkelerindeki yüzde 43 olan kadın akademisyen ortalamasının üstünde yer aldığı bildirildi.

Sağlık bilimlerinde erkekleri geçtiler, doğa bilimleri ve matematiğe yöneliyorlar

Açıklamada, kadın akademisyenlerin oransal olarak en yüksek olduğu alanın sağlık bilimleri olduğu, bu alanda görev yapan kadın akademisyenlerin sayısının erkekleri geride bıraktığı aktarıldı.

Doğa bilimleri, matematik ve istatistik programlarında 8 bin 345 (yüzde 48,2), mühendislik, imalat ve inşaat programlarında 9 bin 177 (yüzde 35,2), bilişim ve iletişim teknolojileri programlarında 1125 (yüzde 31,3) kadın akademisyenin görev yaptığı kaydedildi.

YÖK'ün açıklamasında, geçmişte daha çok erkeklerin tercih ettiği mühendislik alanında görev yapan kadın akademisyenlerin oranının bu yıl yüzde 30'a yükseldiği, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında mühendislik bölümüne kayıt yaptıran kız öğrencilerin oranının da geçen yıllara göre yaklaşık yüzde 4 artarak yüzde 31'e ulaştığı bildirildi.

Kaynak: AA

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