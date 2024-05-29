Türkiye'deki kadın-erkek eşitliği projeleri AB sürecinde ülkeyi ileriye götürüyor - Son Dakika
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Türkiye'deki kadın-erkek eşitliği projeleri AB sürecinde ülkeyi ileriye götürüyor

Türkiye\'deki kadın-erkek eşitliği projeleri AB sürecinde ülkeyi ileriye götürüyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Türkiye'de kadın erkek eşitliği alanındaki projelerin AB sürecinde ülkeyi bir adım daha ileriye götürdüğünü belirtti. Bozay, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecini koordine eden AB Başkanlığının reformlarında öncü bir kurum olduğunu vurguladı. Türkiye'nin kadın-erkek eşitliğine duyarlı bütçeleri başarılı şekilde hayata geçiren 23 ülke arasında yer aldığını ifade eden Bozay, bu projelerin Türkiye'nin AB sürecine öncelik verdiğinin göstergesi olduğunu dile getirdi.

29.05.2024 17:29
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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Türkiye'de kadın erkek eşitliği alanındaki projelerin AB sürecinde ülkeyi bir adım daha ileriye götürdüğünü belirtti.

Bozay, Türkiye'de Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması Projesi Uluslararası Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecini koordine eden AB Başkanlığının bu süreçte üstlendiği pek çok görev olduğuna işaret etti. Bozay, AB Başkanlığı kurulduğundan bu yana Türkiye'nin reformlarında öncü bir kurum olarak yer aldığını ifade etti.

Türkiye'deki insan hakları standartlarını daha da yükseltmeye yönelik projenin uygulandığı temel haklar sektöründe de AB Başkanlığının lider kurum görevi üstlenmiş olmasından onur duyduklarını söyleyen Bozay, Türkiye'nin kadın-erkek eşitliğine duyarlı bütçeleri başarılı şekilde hayata geçiren 23 ülke arasında olduğuna dikkati çekti. Bozay, bu alandaki başarılı projelerin Türkiye'nin AB sürecine öncelik verdiğinin göstergesi olduğunu dile getirdi.

Bozay, her bir projenin Türkiye'yi AB sürecinde bir adım daha ileri götürdüğünü vurgulayarak, "Uyguladığımız projelerle toplumumuzun çıkarlarını ileri taşımada sağlam adımlar atmaya devam ediyoruz." dedi.

Temel Haklar Sektörü ile AB Başkanlığı olarak ülkedeki herkesin tüm hak ve özgürlüklerinden faydalandırabilmek için çalıştıklarını aktaran Bozay, bunu yaparken hiç kimseyi geride bırakmama ilkesiyle hareket ettiklerini kaydetti.

Bozay, AB Başkanlığı olarak kadın-erkek eşitliğine yönelik projelerin uygulandığı sektörde lider kurum olmanın yanı sıra projelere katkı sunmak ve diğer kurumlara örnek olabilmek için pilot uygulama yürütülen kurumlardan biri olduklarını dile getirdi.

Bu tür çalışmaların kadınların hizmetlere erişiminde fırsat eşitliği sağlamaya da odaklandığına işaret eden Bozay, AB Başkanlığı olarak odaklanılan alanlardan birinin de fırsat eşitliği olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Mehmet Kemal Bozay, Türkiye, Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'deki kadın-erkek eşitliği projeleri AB sürecinde ülkeyi ileriye götürüyor - Son Dakika

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