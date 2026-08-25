Türkiye'den ABD'nin Suriye Kararına Destek - Son Dakika
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Türkiye'den ABD'nin Suriye Kararına Destek

Türkiye\'den ABD\'nin Suriye Kararına Destek
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Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Suriye'yi terörist ülkeler listesinden çıkarmasını memnuniyetle karşıladı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Suriye'yi Terörizme Sponsor Olan Ülkeler Listesi'nden çıkarma kararını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"ABD'nin Suriye'yi Terörizme Sponsor Olan Ülkeler Listesi'nden çıkarma kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu doğrultuda irade ortaya koyan ABD Yönetimi'nin ve sürece destek veren ABD Kongresi'nin yapıcı yaklaşımını takdir ediyor, Suriye Hükümeti ve halkını sergiledikleri kararlı tutumdan ötürü tebrik ediyoruz.

Ülkemizin de uzun süredir desteklediği bu önemli adımla birlikte, Suriye'nin ekonomik açıdan toparlanmasının ve yeniden inşasının önündeki en büyük engellerden biri aşılmıştır. Bu kararın, Suriye'nin uluslararası toplumla bağlarının güçlendirilmesi ile ülkede güvenlik ve istikrarın kalıcı biçimde tesisine yönelik çabalara ivme kazandıracağına inanıyoruz. Bu dönemde uluslararası toplumun da çabalarını müreffeh bir Suriye hedefi doğrultusunda birleştirmesi ve bu vizyonu tehlikeye atan saldırgan eylemlerin sonlandırılması için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi çağrısında bulunuyoruz."

Kaynak: ANKA

Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika, Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

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