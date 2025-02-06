Türkiye'den Ayrılan Yabancı Sayısı Artıyor

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Türkiye'den geçen yıl ayrılan yabancı uyruklu kişi sayısında 39 bin 488 kişi ile Iraklılar ilk sırada yer aldı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2024 Sonuçları"ndan yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 89 bin 996 kişi azalarak 1 milyon 480 bin 547 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 48,3'ünü (715 bin 689) erkekler, yüzde 51,7'sini (764 bin 858) kadınlar oluşturdu.

Türkiye'den 2024 yılında ayrılan yabancı sayısında 39 bin 488 kişi ile Iraklılar ilk sırada yer aldı. Ülkedeki Iraklı sayısı geçen yıl itibarıyla 217 bin 476'dan 177 bin 988'e geriledi. Afganistanlılar 24 bin 880 ile ikinci olurken, Türkiye'de ikamet eden söz konusu ülke uyrukluların sayısı 164 bin 131'den 139 bin 251'e düştü.

Ruslar 16 bin 833 azalışla üçüncü sırada yer alırken, 2024 itibarıyla Türkiye'de ikamet eden Rusya uyruklu sayısı 85 bin 752 oldu.

Türkiye'den ayrılan yabancılarda 7 bin 585 kişi ile Suriyeliler dördüncü, 5 bin 240 kişi ile İranlılar beşinci, 5 bin 37 kişi ile Ukraynalılar altıncı, 3 bin 977 kişi ile Libyalılar yedinci, 3 bin 196 kişi ile Somalililer sekizinci, 2 bin 755 kişi ile Ürdünlüler dokuzuncu, 1944 kişi ile Nijeryalılar onuncu oldu.

İstanbul'da ikamet eden yabancı nüfus 36 bin 312 kişi azaldı

Söz konusu dönemde en fazla yabancı İstanbul'dan ayrıldı. Geçen yıl İstanbul'da ikamet eden yabancı sayısı 36 bin 312 kişi azalarak 599 bin 118'den 562 bin 806'ya geriledi. Antalya bu alanda ikinci sırada yer alırken bu ilde yaşayan yabancı sayısı 12 bin 54 kişi azalışla 120 bin 103'e düştü. Samsun'daki yabancı sayısı 2 bin 904 kişi azalışla 17 bin 695 olarak kayıtlara geçti.

Kırşehir'den 2 bin 880, Afyonkarahisar'dan 2 bin 207, Bursa'dan 2 bin 28 yabancı ayrıldı.

Vatandaşlık ülkesine göre yabancı nüfus:

Ülkesi 2023 2024 Fark Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam 1.570.543 762.672 807.871 1.480.547 715.689 764.858 -89.996 -46.983 -43.013 Irak 217.476 109.851 107.625 177.988 89.401 88.587 -39.488 -20.450 -19.038 Afganistan 164.131 95.538 68.593 139.251 81.032 58.219 -24.880 -14.506 -10.374 Rusya 102.585 46.779 55.806 85.752 37.560 48.192 -16.833 -9.219 -7.614 Suriye 79.952 40.257 39.695 72.367 35.982 36.385 -7.585 -4.275 -3.310 İran 101.164 47.384 53.780 95.924 44.324 51.600 -5.240 -3.060 -2.180 Ukrayna 40.483 11.463 29.020 35.446 10.127 25.319 -5.037 -1.336 -3.701 Libya 15.621 8.884 6.737 11.644 6.800 4.844 -3.977 -2.084 -1.893 Somali 14.011 7.022 6.989 10.815 5.454 5.361 -3.196 -1.568 -1.628 Ürdün 17.098 9.472 7.626 14.343 7.856 6.487 -2.755 -1.616 -1.139 Nijerya 9.196 7.103 2.093 7.252 5.407 1.845 -1.944 -1.696 -248

Kaynak: AA