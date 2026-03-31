Türkiye'den Filistin'e Destek Bilgisi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

31.03.2026 23:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükelçi Çobanoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı'na Türkiye'nin destek çabalarını aktardı.

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi İsmail Çobanoğlu'nun, Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan'a, Ankara'nın Filistin'e destek çabalarına ilişkin bilgi verdiği bildirildi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Ağabekyan, pazartesi Büyükelçi Çobanoğlu'nu Ramallah'taki ofisinde kabul etti.

Dün gerçekleştiği belirtilen görüşme sırasında Büyükelçi Çobanoğlu, Türkiye'nin Filistin davasına yönelik son destek çabalarına ilişkin bilgi verdi.

Çobanoğlu, Türkiye'nin Filistin davasına yönelik çabalarının Gazze Şeridi'ndeki öğrencilerin eğitimlerini yurt dışında sürdürebilmelerine yönelik çalışmalar ile Filistin ve bölgede barışın sağlanmasına dönük siyasi ve diplomatik girişimleri kapsadığını ifade etti.

Ağabekyan da Türkiye'nin Filistin'e verdiği desteği takdir ederek, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'ya sağlanan insani yardımlar ile Filistin davasına yönelik diplomatik çabaları övdü.

İsrail, 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürdüğü, bölgede zaman zaman ateşkes uygulamalarına rağmen yoğun bombardıman ve sıkı ablukanın devam ettiği kaydedildi.

İsrail, Ekim 2025'ten beri yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen, günlük kanlı bombardımanlar ve uyguladığı sıkı abluka yoluyla Gazze Şeridi'nde 8 Ekim 2023'te başlattığı soykırım savaşını devam ettiriyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları devam ediyor. Bu kapsamda Filistinlilere yönelik öldürme, ev ve altyapı yıkımı, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesi gibi ihlaller yaşanıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Filistin, Türkiye, İsrail, Güncel, Ankara, Kudüs, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 23:13:36. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.