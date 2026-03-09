Türkiye'den Filistin'e İnsani Yardım - Son Dakika
Türkiye'den Filistin'e İnsani Yardım

Türkiye\'den Filistin\'e İnsani Yardım
09.03.2026 22:59
Türkiye'nin Mısır Büyükelçiliği ile İHH İnsani Yardım Vakfı iş birliğinde düzenlenen insani dayanışma programı kapsamında 500 Filistinliye nakdi yardım ve gıda kolisi dağıtıldı, ayrıca iftar programı gerçekleştirildi.

İftar programında konuşan Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, ramazan ayının yardımlaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularının en güçlü şekilde hissedildiği mübarek bir dönem olduğunu belirterek, bu ayın bereketini Filistinlilerle paylaşmanın kendileri için önemli bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade doğrultusunda Türkiye'nin devlet ve milletiyle Filistin halkıyla dayanışmasının güçlü şekilde sürdüğünü vurgulayan Şen, insani yardımların ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde devam ettiğini ve bundan sonra da süreceğini kaydetti.

Şen, yardımların ulaştırılması sürecindeki desteklerinden dolayı Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye ve Mısır kurumlarına da teşekkür etti.

Bu tür faaliyetlerin yalnızca bir yardım programı olmadığını, aynı zamanda Türkiye ile Filistin halkı arasındaki kardeşlik bağlarının somut bir göstergesi olduğunu dile getiren Şen, Türk kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla Filistinli ailelere yönelik iftar ve yardım programlarının devam edeceğini belirtti.

Filistin halkının yaşadığı zorlu süreci sabırla aşacağına inandıklarını ifade eden Şen, Filistinlilere umutlarını kaybetmemeleri çağrısında bulundu.

İftar programı kapsamında, Türkiye'nin Mısır Büyükelçiliği ve İHH İnsani Yardım Vakfı iş birliğiyle 500 Filistinliye nakdi yardım ve gıda kolisi dağıtıldı.

Kaynak: AA

