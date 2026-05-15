Yesevi Araştırmaları Enstitüsü'nün temeli atıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yesevi Araştırmaları Enstitüsü'nün temeli atıldı

Yesevi Araştırmaları Enstitüsü\'nün temeli atıldı
15.05.2026 19:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan'daki Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi kampüsünde, Türkiye'nin desteğiyle inşa edilecek Yesevi Araştırmaları Enstitüsü'nün temel atma töreni, Türk ve Kazak yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kazakistan'ın Türkistan şehrindeki Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi kampüsünde Türkiye'nin desteğiyle yapımına başlanan Yesevi Araştırmaları Enstitüsünün temel atma töreni düzenlendi.

Törene, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakan Yardımcısı Aybek Sıdıkov, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Muhittin Şimşek ve Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektörü Janar Temirbekova katıldı.

TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, TDT'nin ortak tarih, ortak kültür ve ortak dili yaşatmak ve gelecek kuşaklara taşımak için kurulduğunu söyledi.

Yıldırım, TDT'nin başlangıcının Türk devletlerinin bağımsızlıklarını kazandığı yıllara dayandığını anlatarak, "Daha sonra 2009'da Nahçıvan Antlaşması'yla ete kemiğe bürünmüş ve asıl bir birlik, bir teşkilat olması da İstanbul Zirvesi'nde, 2021 yılında Türk Konseyi olan adı Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirilerek ve kurumsal kimliğe kavuşmuştur." ifadelerini kullandı.

"Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesine Türkoloji ve İlahiyat Fakültesi kazandırıyoruz"

Yıldırım, Kazakistan'da aynı zamanda liderlerin gayri resmi yıllık toplantısının düzenlendiğini belirterek, "Türk'ün ata yurdunun, kalbinin olduğu yerde bu önemli toplantıyla birlikte Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesine de çok güzel bir eser kazandırıyoruz: Türkoloji ve İlahiyat Fakültesi." dedi.

"TİKA, Türkiye'nin dışında özellikle Türk dünyasında, Müslüman ülkelerde önemli sorumluluk projelerini üstleniyor." diyen Yıldırım, yapımını TİKA'nın üstlendiği bu eserin Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Burada öğrenim görecek öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Yıldırım, "Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler sadece bir öğrenci değil, buradan mezun olacak gençler değil, aynı zamanda Türk dünyasının geleceğini şekillendirecek yeni nesil bilim insanları, düşünürleri, diplomatları ve kültür elçileri olacak. Unutmayalım ki bir milletin gücü sadece ekonomiyle değil, insan kaynağıyla, yetiştirdiği insanlarla ölçülür." ifadelerine yer verdi.

Yıldırım, bugün dünyanın bir değişimden geçtiğini ve belirsizlikle karşı karşıya olduklarını belirterek, "Böyle bir dönemde kendi medeniyet izlerini koruyamayan toplumlar başka medeniyetlerin etkisi altında kalmaya mahkumdur." dedi.

Ortak alfabe çalışmalarına da değinen Yıldırım, "İşte bu yüzden ortak alfabe çalışmasını çok ama çok zahmetli uzun süren bir gayretten sonra kararlaştırdık. Artık Türk devletleri belirli bir takvim içerisinde ortak 34 harften oluşan alfabeyle yazacaklar, çizecekler, kitap yazacaklar, eğitim gerçekleştirecekler." diye konuştu.

Yıldırım, ortak alfabenin ardından ikinci adımlarının ortak Türk tarihini yazmak olduğuna işaret ederek, bunun için çalışmaların devam ettiğini ancak ortak alfabeden daha zor olduğunu söyledi.

"Mazimizi gelecek kuşaklara aktarmak en önemli görevlerimizden"

Türk devletlerinin büyük bir çınarın kökleri olduğunu ancak asırlar boyunca dalların ve yaprakların çok çeşitlilik gösterdiğini kaydeden Yıldırım, "Türklük kimliğinden daha ziyade boy isimleri ön plana çıkmış. Bunların bir mahsuru yok. Tabii ki Özbek, Kırgız, Kazak olacak ama hepimiz Türk'üz. Türk bizim ortak paydamızdır, ortak geçmişimizdir, ortak geleceğimizdir. Mazisi olmayanın atisi olmaz. İşte mazimizi en iyi şekilde gelecek kuşaklara aktarmak bizim en önemli görevlerimizden biridir." şeklinde konuştu.

Yıldırım, tüm bakanların muhataplarıyla yaptığı görüşmelerde buna büyük önem verdiğine değinerek, Milli Eğitim Bakanı Tekin'in bu şuurun gençlere verilmesi konusundaki faaliyetlerini takdirle karşıladıklarını dile getirdi.

"Hoca Ahmet Yesevi'nin 13. yüzyılda attığı temel bugün sadece Türk'ün ata yurdunda değil, Balkanlar'dan ta Moğolistan'a uzanan coğrafyada yankılanmış ve buralarda Türklüğün geçmişi ve gelecek kuşaklara Türklüğün aynı şekilde taşınması için çok büyük bir eser ortaya koymuştur." diyen Yıldırım, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi, Manas Üniversitesi ve diğer Türk devletleriyle kurulan ortak üniversitelerin aynı amaca hitap ettiğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in liderliklerinin en önemli kaynak ve güç olduğunu vurgulayan Yıldırım, iki ülkenin kardeşliğini ve birçok alandaki ilişkilerini daha ileriye taşıyacak görüşmeler sonunda böyle bir ilim irfan yuvasının temelinin atılıyor olmasının oldukça anlamlı olduğunu söyledi.

48 derslik ve 420 kişilik bir konferans salonunu içerecek

TİKA Başkanı Eren de konuşmasında TİKA'nın 1992'de kurulduğunu ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlık yaptığı dönemden bu yana bambaşka bir çehreyle dünyanın dört bir tarafında soydaşlara ve mazlumlara ulaştığını anlattı.

Eren, 48 derslik ve 420 kişilik konferans salonu içeren enstitünün, toplamda 13 bin metrekare kapalı alana sahip olacağını ifade etti.

Projeyi hızlandırdıklarını, ihalenin yapıldığını aktaran Eren, hep beraber enstitünün açılışını da görmeyi umut ettiğini dile getirdi.

Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakan Yardımcısı Sıdıkov ise bugün Türk dünyasının merkezi Türkistan'da tarihi ve anlamı büyük, önemli bir etkinliğe şahit olduklarını belirterek, temel atma töreninin kardeş ülkelerin ortak geleceğe olan inancının ve gelecek nesillerin önündeki sorumluluğun net göstergesi olduğunu kaydetti.

Sıdıkov, Hoca Ahmet Yesevi mirasının halkların ortak mirası olduğunu söyleyerek, "Bizim görevimiz sadece onun mirasını araştırmak ve incelemek değil, aynı zamanda gelecek nesillere aktarmaktır." dedi.

Konuşmaların ardından günün anısına imzalanan metin, kapsül içinde temele atıldı.

Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi yerleşkesini gezen heyet, üniversitenin eğitim, araştırma ve uluslararası işbirliklerine yönelik çalışmaları ile eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı.

Akademik çalışmalara katkı sağlayacak

Temeli atılan Yesevi Araştırmaları Enstitüsü ile yerel halkın ihtiyaçlarının karşılanması ve binlerce öğrenciye hizmet sunulması amaçlanıyor.

TİKA destekleriyle gerçekleştirilen projeyle akademik üretkenliğin artırılması, bilimsel araştırmaların teşvik edilmesi ve disiplinler arası etkileşimin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Akademik üretkenliği artıran, bilimsel araştırmaları teşvik eden ve disiplinler arası etkileşimi güçlendiren bir merkez niteliği taşıması planlanan enstitünün içinde modern derslikler, seminer ve konferans salonları, araştırma ofisleri, dijital kaynak merkezleri ve öğrenci çalışma alanlarının yer alması hedefleniyor.

Enstitünün ayrıca Türkistan'ın kültürel ve akademik gelişimine katkı sağlaması ve bölgenin bilim ve eğitim merkezi kimliğini güçlendirmesi bekleniyor.

Projenin tamamlanmasıyla ulusal ve uluslararası düzeyde akademik işbirliklerine açık, sürdürülebilir ve donanımlı bir eğitim kompleksi amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yesevi Araştırmaları Enstitüsü'nün temeli atıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı
Hortum köyleri yıktı geçti Binaların yüzde 80’i oturulamaz durumda Hortum köyleri yıktı geçti! Binaların yüzde 80'i oturulamaz durumda
Şişli’de motosiklette çıkan yangın, iş yerini ve binanın dış cephesini sardı Şişli'de motosiklette çıkan yangın, iş yerini ve binanın dış cephesini sardı
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama MİT, PKK’dan talep etti Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama! MİT, PKK'dan talep etti
İngiltere’de casus krizi Championship play-off finali ertelenebilir İngiltere'de casus krizi! Championship play-off finali ertelenebilir

22:53
Bodrum’u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor’un finaldeki rakibi oldu
Bodrum'u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor'un finaldeki rakibi oldu
22:43
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
22:35
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
22:19
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
22:12
Ali Yiğit Buruk’un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
Ali Yiğit Buruk'un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
21:46
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL’lik suç ağı çökertildi
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL'lik suç ağı çökertildi
21:29
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
21:18
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var
"Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
20:35
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
18:39
BAE, İran’ın “savaşta aktif rol aldılar“ yönündeki suçlamalarını reddetti
BAE, İran'ın "savaşta aktif rol aldılar" yönündeki suçlamalarını reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 23:10:50. #7.12#
SON DAKİKA: Yesevi Araştırmaları Enstitüsü'nün temeli atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.