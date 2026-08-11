Türkiye'den Kolombiya'ya Taziye Mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'daki depremdeki can kayıpları için taziye mesajı yayımladı.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde yaşanan can kayıpları nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kolombiya'da meydana gelen depremin yol açtığı can kayıpları ve maddi hasardan derin üzüntü duyulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Bogota Büyükelçiliğimiz vatandaşlarımızla temas halinde olup durumları yakından takip edilmektedir. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Kolombiya halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.
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